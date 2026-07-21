Suspenden clases en comunas de cuatro regiones para este martes por efectos del sistema frontal
La medida fue anunciada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras una nueva mesa técnica. Abarca establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media en toda la Región de Coquimbo y en zonas de Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana.
El gobierno anunció la suspensión de clases para este martes 21 de julio en comunas de cuatro regiones del país, debido a los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte.
La decisión fue informada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras una nueva mesa técnica de coordinación realizada para monitorear la emergencia provocada por las intensas lluvias.
La medida regirá para establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
En la Región de Atacama, se suspendieron las clases en las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera, además de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, en la provincia de Huasco.
En la Región de Coquimbo, la suspensión será para toda la región.
En la Región de Valparaíso, la medida comprende las comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar, en la provincia de Petorca, y Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache, en la provincia de Marga Marga.
En tanto, en la Región Metropolitana, las clases fueron suspendidas en las comunas de San José de Maipo y Til Til.
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