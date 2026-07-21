“El ensañamiento fue evidente”: Mara Sedini reaparece tras dos meses fuera del gobierno

Tras dos meses alejada de la vida pública desde su salida del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la exministra Mara Sedini reapareció este lunes en el programa Sin Filtros, donde anunció que este martes concederá una entrevista en profundidad para abordar los episodios que marcaron su breve paso por el Ejecutivo y responder a las controversias que rodearon su gestión.

Su reaparición ocurrió luego de que el espacio emitiera un video con algunos de los momentos más comentados de su desempeño como ministra y vocera de Gobierno, incluyendo declaraciones, polémicas públicas y episodios que derivaron en fuertes cuestionamientos durante su permanencia en el gabinete.

“Estoy lista para venir a contar mi verdad”

Consultada sobre las razones que la llevaron a reaparecer públicamente, Sedini sostuvo que utilizó este tiempo para reflexionar sobre los hechos que rodearon su salida del Ejecutivo y aseguró que enfrentó una serie de cuestionamientos que, a su juicio, distorsionaron lo ocurrido.

“La verdad es que ya ha pasado un tiempo desde que salí del gobierno, una experiencia muy enriquecedora. Todas las experiencias en la vida son enriquecedoras. P e ro también ll e na d e muchas m e ntiras, muchos artilugios, situacion e s fu e ra d e cont e xto, malas int e rpr e tacion e s y, por supu e sto, un e nsañami e nto qu e yo cr e o qu e fu e e vid e nt e para prácticam e nt e todo e l país ”, acusó.

La exsecretaria de Estado recordó que este domingo se cumplieron dos meses desde que dejó el cargo y afirmó que ese período le permitió analizar lo ocurrido antes de volver a exponerse públicamente.

“Ayer se cumplieron dos meses de mi salida del gobierno, meses de reflexión, meses de depurar un poco lo que estaba pasando, analizar y hoy estoy lista para venir a contar mi verdad”, adelantó.

Durante el programa, el conductor Fernando Solabarrieta le preguntó si en la entrevista explicará los episodios que, según dijo, la afectaron durante su paso por el Ejecutivo.

Sedini evitó profundizar en esta primera aparición, aunque confirmó que abordará todos esos temas en la conversación que será emitida este martes.

“Vamos a conversar con calma acerca de todo lo que pasó y, por supuesto, con el sello del programa, vamos a hablar sin filtros de todo”, repitió constantemente.

Polémicas durante su gestión

Entre los asuntos que adelantó que explicará figura la controversia generada por sus declaraciones del pasado 1 de abril sobre Galvarino Apablaza. En esa oportunidad, afirmó que el gobierno seguiría impulsando las gestiones para que el exfrentista, a quien calificó erróneamente como “condenado” por el asesinato del senador Jaime Guzmán, cumpliera su pena en Chile. Sin embargo, Apablaza sigue en calidad de procesado por ese crimen.

Consultada este lunes sobre si aquellas declaraciones respondieron a un error o existía un contexto que no fue conocido públicamente, la exministra evitó entregar detalles.

“No vamos a adelantar lo que vamos a conversar mañana. Pero es importante mostrar la realidad, los contextos y las cosas que pasaron con verdad, siempre de frente. Ese siempre ha sido mi sello, mi característica y siempre le dije a todas las personas que algo que iba a hacer como ministra y como he sido, es ir con la verdad. Y cualquiera de estas situaciones, la que tú quieras preguntar mañana, vamos a hablarla con toda sinceridad”, esbozó.

Otro de los momentos que Sedini anticipó que aclarará corresponde al episodio en que fue ampliamente criticada luego de abandonar un punto de prensa, hecho que generó cuestionamientos y dio paso a versiones que sostenían que había evitado responder preguntas de los periodistas.

Sobre ese episodio, se limitó a señalar que entregará su versión durante la entrevista.

“Vamos a ver si efectivamente yo estaba arrancando de la prensa”, aclaró.

Asimismo, fue consultada por la imitación que realizó el humorista Stefan Kramer sobre su figura durante el período en que ejercía como ministra, situación que también fue ampliamente comentada en redes sociales.

Lejos de profundizar en ese tema, Sedini insistió en que todas esas situaciones formarán parte de la conversación de este martes.