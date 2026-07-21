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    “Me hubiese gustado ayudar dentro de la cancha”: el dardo de Lautaro Martínez a Lionel Scaloni tras la final del Mundial

    El delantero se desahogó en las redes sociales tras la derrota frente a España. A pesar de haberles anotado a Suiza e Inglaterra en cuartos y semifinales, no sumó minutos en la definición por el título.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lautaro Martínez anotó contra Jordania, Suiza e Inglaterra, pero no tuvo minutos en la final contra España. Foto: Xinhua.

    La dolorosa derrota en el alargue de Argentina frente a España fue un duro mazazo para el plantel albiceleste, que había podido resistir bien los embates de los europeos. Sin embargo, con un hombre y con muy poco que ofrecer en ataque, la tarea se tornó imposible y debieron conformarse con el subcampeonato.

    El día después fue duro para los transandinos, quienes están tratando de digerir lo sucedido en Nueva Jersey. Así, este lunes, Lionel Messi rompió su silencio. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió en sus redes sociales.

    “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, añadió. Además, el post lo acompañó con una foto de él con la medalla del segundo lugar colgada en el pecho.

    Esta misma vía fue la que utilizó el delantero Lautaro Martínez, quien inexplicablemente no tuvo minutos en la final ante España tras convertirse en el héroe de las semifinales contra Inglaterra al anotar el gol del triunfo.

    “Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO”, comenzó señalando el goleador del Inter de Milán.

    El mensaje para el DT

    Luego, deslizó una crítica por su suplencia, en un partido donde los transandinos no remataron al arco. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, lanzó.

    Finalmente, agradeció a los fanáticos por el apoyo. “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”, cerró.

    La crítica solapada de Martínez se da en medio de otra polémica protagonizada por Gonzalo Montiel, quien no saludó a su DT después de haber sido sustituido en el segundo tiempo de la final.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolArgentinaLautaro MartínezLionel ScaloniLionel MessiGonzalo Montiel

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