“El dolor es muy grande”: Lionel Messi rompe el silencio en Argentina tras perder la final del Mundial ante España

Por estas horas no hay consuelo en Argentina. Este domingo, la albiceleste perdió la final de la Copa del Mundo ante España en Nueva Jersey, en un duelo en el que la Roja europea fue amplia dominadora, por lo que el equipo de Lionel Scaloni se tuvo que conformar con el segundo lugar en el torneo.

Lionel Messi, capitán de la albiceleste, se había mantenido en silencio desde su salida del MetLife Stadium. Sin embargo, hace unos minutos escribió un posteo en sus redes sociales en el que dio cuenta de la tristeza que sienten en estos momentos, pero también intentó recalcar los aspectos positivos de su participación en Norteamérica 2026.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comenzó escribiendo.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, añadió. Además, el post lo acompañó con una foto de él con la medalla del segundo lugar colgada en el pecho.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró.

Sus palabras en pocos minutos ya alcanzaron los cinco millones de ‘me gusta’ y los 480 mil comentarios en la red social Instagram.