Tras ausentarse de la final: la reacción de Javier Milei a la derrota de Argentina en Mundial 2026 ante España.

Argentina se quedó a las puertas de obtener su cuarta estrella de la Copa del Mundo. La Albiceleste fue ampliamente dominada por España y cayó por 1-0 en la final de Norteamérica 2026. Al igual que en Brasil 2014, Lionel Messi vuelve a ser derrotado en la instancia máxima.

Naturalmente, las reacciones por el tropiezo fueron de tristeza y desazón. La Pulga, de hecho, rompió en llanto al momento de la premiación con la medalla del segundo lugar. El entrenador Lionel Scaloni, en tanto, evidenció sus lágrimas en conferencia de prensa y aseguró que “dejaron todo” y que “no había nada para reprochar”.

Pero el dolor no fue exclusivo de los jugadores. El presidente de Argentina, Javier Milei también salió al paso por la derrota frente a la Furia Roja, publicando un mensaje de agradecimiento en su cuenta de X. “Muchas gracias jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió.

Javier Milei no asistió a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Incluso, adelantó la posibilidad de declarar un día festivo para homenajear a los futbolistas. “Festejo Mundial. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional“, puntualizó.

El mandatario se manifestó a través de redes sociales porque no pudo decir presente en la final disputada en Nueva Jersey. Su ausencia, eso sí, no se debe a problemas de agenda o por algún inconveniente en uno de los vuelos rumbo a Estados Unidos. Más bien, Milei permaneció en el país vecino por una cábala: ver los partidos en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, rodeado de los mismas personas que lo acompañaron durante toda la participación de la Albiceleste en el Mundial.

Una tradición en Argentina

La decisión de Milei no es inédita. En el Mundial de Qatar 2022, el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, tampoco viajó a la final frente a Francia con el argumento de no romper las cábalas que habían acompañado al equipo durante todo el torneo. Años antes, en el Mundial de Brasil 2014, Cristina Fernández de Kirchner también optó por no asistir al encuentro decisivo ante Alemania.

Mientras que la estrategia coincidió con el éxito en Qatar, no tuvo el mismo desenlace en 2014, cuando Argentina cayó por la mínima frente al combinado alemán.