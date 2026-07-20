Nahuel Molina, Rodri y Paredes: el origen de la bochornosa pelea iniciada por Argentina que empañó la final del Mundial

Pitazo final. España derrota merecidamente a Argentina y se queda con su segunda Copa del Mundo. Todo es festejo en las huestes hispanas y decepción en las transandinas. En medio de las celebraciones se desata una bochornosa pelea impulsada por la impotencia de los perderores.

En medio de la refriega se ve a Leandro Paredes repartiendo golpes a Eric García y Gavi, lo que acabó con este último en el suelo, mientras Lionel Scaloni, el único que estuvo a la altura, intentaba poner cordura a la situación.

Luego, con la proliferación de distintos registros audiovisuales, se puede concluir que el origen de todo está en un manotazo de Nahuel Molina a Rodri, apenas sonó el silbato del juez. Sin mediar provocación alguna, el argentino agrede al español, haciendo reaccionar a sus compañeros.

El mejor jugador del Mundial encaró a Molina por el golpe y luego apareció Eric García para separar al lateral de la Albiceleste. Enseguida irrumpió Paredes, quien fue a buscar a García y lo empujó por el cuello. Tras ello, acudió Gavi, quien terminó empujado por el volante de Boca Juniors.

La situación fue constatada por el árbitro del encuentro Slavko Vinčić, quien expulsó al argentino, y ahora será la FIFA la que determine los castigos por los bochornosos incidentes.

El argentino #NahuelMolina le dio un manotazo al español #Rodri inmediatamente después del silbatazo final. Todo eso generó una bronca en medio de la consagración de España como campeón del Mundo | 📹 @besoccer_ES pic.twitter.com/NBHGUBE4D1 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) July 20, 2026

La otra agresión

El incidente no fue el único que se registró después del término del partido. Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, protagonizó un impresentable episodio al agredir a Dani Olmo.

El exdefensa argentino se cruzó con el talentoso volante español y, sin provocación alguna, le lanzó un puñetazo en el rostro, a vista y paciencia de todo el mundo.

La situación no pasó a mayores debido a que Eric García acudió en auxilio de su compañero. Ya, en zona mixta, Olmo no se refirió a lo sucedido, aunque sí criticó a los argentinos por haberles dado la espalda cuando estaban levantando la Copa del Mundo.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

“No nos importa. Al final son importantes los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien”, recalcó.