Ferran Torres; el héroe español de los mil millones de euros: “He sido muy criticado en el Mundial, pero el destino está escrito”.

España sumó un nuevo título. Este domingo la Furia Roja consiguió imponerse por 1-0 a Argentina en la final del Mundial disputada en Nueva Jersey. En el minuto 106 del tiempo extra Nico Williams pivoteó hacia atrás y apareció Ferran Torres, quien se transformó en el héroe de la jornada al marcar el único tanto del encuentro.

Torres debutó en el profesionalismo junto al Valencia, club en el que se formó. Allí progresó hasta que Pep Guardiola lo llamó para sumarse al Manchester City en 2020. En Inglaterra conquistó la Premier League y la Copa de la Liga antes de regresar a España para defender al Barcelona, club que le puso una cláusula de 1.000 millones de euros tras firmar un contrato por cinco temporadas hasta junio de 2027.

Con su tanto en la final, llegó a 25 goles en 65 duelos oficiales junto a la selección española. Acumula tres anotaciones en Mundiales, tras los otros dos que logró en Qatar 2022.

Este factor goleador hizo que Luis de la Fuente lo considerara para ser una de las alternativas ofensivas en la Copa del Mundo, en especial por la capacidad que tiene para jugar en cualquier posición de la zona de ataque, siendo capaz de asumir un rol de referente de área, o suplir por las bandas a Lamine Yamal o a Nico Williams.

En España se hizo conocido por su apodo, Tiburón. El propio futbolista fue el que popularizó la expresión durante su estadía en el Barcelona para transmitir una imagen de ambición y competitividad. Desde entonces, en cada celebración se lleva las manos a la cabeza como si fuera una aleta, aunque en la final la emoción fue tal que aquel gesto quedó en el olvido.

Torres celebra su gol ante Argentina.

La consolidación en España

El debut de Ferran Torres en la selección española se dio en septiembre de 2020 y desde ahí se convirtió en uno de los delanteros habituales de las formaciones.

Esto le ha permitido disputar Eurocopas, Liga de Naciones y Mundiales, siendo uno de los futbolistas con mejor promedio de gol en hacerlo en los últimos años.

De hecho, Luis de la Fuente lo ha destacado en más de alguna oportunidad por su capacidad para adaptarse a los distintos contextos de un partido, sumándose a instancias defensivas cuando así se le requiera.

La lucha por la salud mental

Hace dos años, Torres también debió enfrentar un momento complicado relacionado con su salud mental. Una mala temporada en el Barcelona lo dejó con algunas dudas que lo obligaron a recurrir a especialistas.

“Llegué a preguntarme si podría volver a ser importante”, confesó en declaraciones que recoge Sumédico. “Me puse en manos de un profesional y a día de hoy es como un amigo. Sentí que no tenía ningún problema, simplemente necesitaba hablarlo”, añadió más adelante.

“Gestionar un mal partido es uno de mis grandes sacrificios porque era una persona muy impulsiva y pasional, y luego lo arrastraba tanto para bien como para mal”, amplió.

La revancha

Tras el partido, fue el propio Torres el que valoró lo conseguido y enfrentando las críticas recibidas a lo largo de la competencia.

“Creo que hoy estaba hecho para que ganáramos. Lejos de nuestra gente, pero hemos intentado hacerle sentir lo más cerca posible. Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario, entra el nerviosismo. Siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más”, indicó tras el encuentro.

“He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios. Siempre me da esa fuerza para seguir. Dios le da las cosas a quien más se lo merece. Quiero coger esa copa y estrujarla lo máximo posible. Es el sueño de 47 millones de personas. Lo merecíamos. Estas cosas llegan al que más se lo merece”, añadió.

Por último, comentó que “ahora mismo no me acuerdo de nadie. Estoy en blanco. Sólo quiero coger la copa y celebrarlo con mi gente y los españoles”, cerró.