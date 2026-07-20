Las cifras del Mundial de Fútbol más lucrativo de la historia

308 goles en 104 partidos disputados en 16 estadios, los que, a su vez, estuvieron repartidos en tres países diferentes. Números generales para un Mundial de Fútbol que, más allá de algunas suspicacias, estuvo lleno de emociones. Partidos de alta tensión (Portugal-Croacia o Argentina-Egipto), leyendas en su último baile (Messi, Modric, Cristiano Ronaldo, Nyemar, Salah, De Bryune) y un sinnúmero de récords.

El Mundial es, como su nombre lo dice, un evento global. En esta parte del planeta eso se sabe, pero no en EE.UU., donde se tiene al SuperBowl como el epítome del deporte. Pero no. A la espera del dato oficial de audiencia, se puede decir que el Mundial de Qatar fue visto por 5.000 millones de personas en el mundo y 1.500 millones solo para la final. Los 125 millones del SuperBowl (Nielsen) quedan bastante chicos.

“El Mundial comenzó con muchas dudas por su nuevo formato, pero terminó demostrando que fue un acierto. Si bien hubo episodios políticos que empañaron el desarrollo del torneo, como la polémica por la anulación de la tarjeta roja a Balogun tras la intervención de Donald Trump, en términos generales esta nueva edición puede considerarse un éxito”, dijo Matías Parker, editor de El Deportivo de LT que cubrió de principio a fin el Mundial 2026.

España obtiene su segunda Copa del Mundo. Cao Can

El fútbol desata pasiones y estas, a su vez, mueven una gigantesca rueda de millones en torno a patrocinios, derechos de televisión, merchandising. Si hasta parte del césped de la final se vendía por US$ 3.000.

Aún sin contar con el Reporte Anual de la FIFA, es altamente probable que la World Cup 2026 sea el Mundial más lucrativo de la historia. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que los ingresos del organismo para el ciclo 2023-2026 superarán los US$ 15.000 millones, luego del cierre del Mundial.

La cifra, entregada directamente por Infantino a representantes de las asociaciones miembro, eleva en US$ 4.000 millones la proyección que FIFA manejaba antes del torneo.

“Creo que podemos superar la barrera de los US$ 15.000 millones”, dijo Infantino el sábado, en referencia a los ingresos acumulados durante todo el ciclo 2023-2026, que incluye además otros eventos como el Mundial de Clubes 2025.

Messi no pudo retener la Copa del mundo, pero consagró su estatus como máximo exponente activo del fútbol. Huang Zongzhi

Según el medio especializado Inside World Football, la FIFA había proyectado inicialmente ingresos de US$ 11.000 millones para el actual ciclo. El mismo medio consignó que el alza se explicaría en parte por los ingresos de hospedaje y venta de entradas, incluido el mercado secundario de tickets, donde la FIFA se queda con una comisión del 30% repartida entre comprador y vendedor.

Reparto a las selecciones

Antes del anuncio de Infantino, las proyecciones oficiales de la FIFA para el Mundial 2026 en particular, no para todo el ciclo, apuntaban a ingresos cercanos a los US$ 9.000 millones (Annual Report 2024-2025): de ese total, cerca de US$ 3.900 millones corresponderían a derechos de televisión y más de US$ 3.000 millones a hospedaje y venta de entradas.

CNBC reportó en la misma línea que la FIFA esperaba obtener más de US$ 9.000 millones en ingresos por 2026, de acuerdo con sus propias estimaciones.

El fondo total de premios que FIFA repartirá entre las federaciones asciende a US$ 871 millones, cifra que casi duplica los US$ 440 millones distribuidos en el Mundial de Qatar 2022.

Mbappé perdió el tercer puesto con Inglaterra, pero se convirtió en la mayor goleador de los mundiales.

Según un reporte de Forbes, los 32 equipos que avanzaron a la fase eliminatoria tienen garantizados al menos US$ 11 millones cada uno, mientras que los 16 eliminados en la fase de grupos recibirán US$ 10 millones cada uno. El dinero se paga a las federaciones nacionales y no directamente a los jugadores.

Comparación con ciclos anteriores y ojo con 2030

El ciclo 2019-2022, que culminó con el Mundial de Qatar, había generado ingresos por US$ 7.600 millones para la FIFA, según cifras de la propia organización.

La expansión del torneo de 32 a 48 selecciones en esta edición, que implicó pasar de 64 a 104 partidos, es uno de los factores al explicar el aumento de ingresos por transmisión, publicidad y venta de entradas.

Y la cifra podría subir aún más ya que para el Mundial de 2030, que se jugará en seis países, el número de selecciones podría subir a 64. La propuesta, impulsada desde el año pasado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sigue en etapa de evaluación y ha recibido el respaldo de otras federaciones.

Y esto importa. Según la FIFA, Infantino informó que el fondo FIFA Forward, destinado a financiar proyectos de las asociaciones miembros, alcanzará un monto récord de US$ 2.700 millones para el ciclo 2027-2030, ocho veces más que cuando se lanzó el programa hace una década.

Haaland fue una de las figuras de este Mundial. Foto: FIFA.

La FIFA señaló que, durante la gestión de Infantino, el organismo ha invertido US$ 5.100 millones en desarrollo del fútbol a nivel mundial.

LA FIFA es una organización sin fines de lucro y reinvierte sus ingresos en el desarrollo del fútbol, según su propia definición institucional.

Lo que vieron los bancos de inversión

Más allá de las cifras de FIFA como organización, distintos bancos de inversión hicieron sus propias lecturas del impacto económico del torneo en la economía real y en los mercados.

J.P. Morgan armó dos canastas temáticas de acciones para capturar el efecto del Mundial en los mercados: una de “beneficiarios del Mundial 2026”, que agrupa a los sectores de reventa de entradas, alojamiento, transporte de pasajeros, alimentos, publicidad, indumentaria y arriendo de autos, y otra con los patrocinadores oficiales del torneo.

Lamine Yamal obtuvo su primer mundial y aún no tiene 20 años. Wang Kaiyan

El banco citó además proyecciones de la propia FIFA de 6,5 millones de asistentes, US$ 13.900 millones en gasto global asociado al evento y US$ 40.900 millones de impacto en el PIB mundial.

El presidente ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, entregó una cifra propia en una entrevista con Margaret Brennan, conductora de “Face the Nation” de CBS News.

“El monto total que se genera económicamente en torno a la FIFA es de unos US$ 40.000 millones, de los cuales US$ 20.000 millones serían en Estados Unidos”, dijo Moynihan, agregando que en ciudades sede como Kansas City el gasto y el crecimiento se aceleraron más que en otras ciudades.

El New York New Jersey Stadium y la cifra de asistentes a la final del mundial. Cao Can

En un enfoque diferente, el analista de Citi, Jon Tower, encuestó a 1.800 personas en siete países (Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Francia, Italia y Reino Unido) antes del inicio del torneo y encontró que el 97% de los consultados planeaba ver los partidos por televisión o streaming y un 20% asistir en persona a algún partido, cifra que subía a 35% entre los encuestados en Estados Unidos.

El precio promedio pagado por entrada entre los asistentes fue de US$ 592, según la encuesta. Con esos datos, Tower armó una lista de 19 acciones estadounidenses, principalmente ligadas a consumo, bebidas y entretenimiento.

Goldman Sachs, en una nota de investigación económica publicada a principios de junio, cuestionó el impulso agregado al PIB de los países sede, pese a que la propia FIFA había proyectado US$ 17.200 millones solo para Estados Unidos, según reportó Sporting Goods Intelligence, que citó además al académico Victor Matheson, profesor de economía deportiva del College of the Holy Cross, quien señaló que las estimaciones de impacto previas a este tipo de eventos suelen sobrestimar el efecto real.