Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

La vida tiene dos mitades, pero culturalmente nos enseñaron a preparar solo la primera. Durante décadas, el acercarse a los 50 años se asoció al inicio del declive, al nido vacío y a una silenciosa invisibilidad. Sin embargo, hoy la psicología y la sociología le han puesto nombre a un fenómeno que miles de mujeres experimentan a nivel global: la madurescencia.

Acuñado a fines del siglo XX e impulsado por el aumento de la longevidad, este concepto define esa transición que suele comenzar alrededor de los 45 o 50 años, cuando se toma conciencia de que la vida es finita. Así como la adolescencia remueve el cuerpo, la identidad y los vínculos para dar paso a la adultez, la madurescencia es el puente hacia la segunda mitad. Un proceso donde se tensiona el “contenedor” que construimos en la juventud —la familia, el trabajo, los roles— para decidir con qué queremos llenarlo.

En Chile, una de las pocas voces que ha profundizado en esta etapa es Trinidad Ried (56), periodista y educadora con más de 30 años de trayectoria en la formación humana y fundadora del Colegio Santa Cruz de Chicureo. Con más de 60 libros de ensayos y cuentos publicados, Trinidad da el salto con su primera novela, “Encuentro con la soga”. En esta conversación, desmenuza los dolores, los desafíos y la fuerza liberadora que surge cuando las mujeres deciden mirar de frente sus “ataduras” y volar libres.

– El concepto de madurescencia derriba la vieja idea de la “crisis de la mediana edad”. Desde lo que has investigado, ¿por qué para las mujeres de hoy los 50 se sienten más como un renacimiento?

Crecimos en una cultura que nos transmitió creencias muy limitantes acerca de cómo debíamos ser. Muchas nos adaptamos para recibir el amor que creíamos que solo obtendríamos siendo buenas, serviciales, agradables y ocupándonos de todos los demás. Esto produjo una profunda tensión entre los mandatos y quienes realmente éramos, además de una fuerte desconexión de nuestro cuerpo, nuestras necesidades, nuestras ideas y nuestros sentimientos más auténticos.

Por eso, una madurescencia bien vivida y acompañada puede convertirse en un maravilloso viaje de regreso hacia la autenticidad, la libertad y una paz interior que muchas veces ha sido escasa. Es volver a respirar un aire nuevo, aceptar lo que somos, querernos mejor y reconocer que nuestra singularidad puede ser un aporte valioso.

– Crecimos viendo a nuestras abuelas a los 50, pero no a mujeres dueñas de su vida a esa edad. ¿Cómo inventamos un modelo que no existía?

Esta generación tiene pocos referentes claros. Como el espejo está fragmentado, nos toca reconstruirlo con pedazos de quienes nos precedieron: rescatamos la valentía de una abuela, pero soltamos su distancia; tomamos la libertad de una tía, pero descartamos su caos. Vamos armando así un espejo propio con lo que nos resuena. Sin embargo, esta identidad solo se fortalece en comunidad. La inseguridad se alimenta de la soledad, mientras que la amistad y la sororidad nos dan el coraje necesario para vencer esa dolorosa sensación de no ser “suficientemente buenas”.

– Tu primera novela se titula “Encuentro con la soga”. ¿Cuáles son esas ataduras invisibles más comunes que las mujeres arrastramos desde la niñez y que recién en esta etapa nos atrevemos a mirar de frente?

En la novela expongo trece “ataduras”, como la postergación constante, la vergüenza de sentirnos insuficientes, la culpa, el perfeccionismo, el control y la obsesión por la imagen. Lo complejo es que no vienen solas: se enredan entre sí formando una verdadera “virutilla mental” que nos asfixia y nos impide ser auténticas. Así, avanzamos con el freno de mano puesto por miedo a ser criticadas, rechazadas o a quedarnos solas. La madurescencia -que también es un proceso que viven los hombres- es la invitación a mirar de frente esas sogas, descubrir de dónde vienen y empezar a desatarlas.

– Se dice que en esta etapa la mujer se libera del “plan de la especie” —crianza, fertilidad y validación—. ¿Cómo es ese día en que una mujer se da cuenta de que ya no tiene que cumplir con las expectativas de nadie y empieza a ser un fin para sí misma?

El cuidado y la maternidad son valiosos, pero el conflicto surge cuando nos diluimos en ellos. La liberación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso pausado y a veces irregular. La libertad se conquista abriendo pequeñas grietas de autenticidad en nuestra rutina: al decir lo que pensamos, al poner un límite, al descansar sin culpa o al atender un deseo postergado. Este despertar inevitablemente sacude nuestras relaciones. El entorno debe aprender a relacionarse con una mujer que ya no está dispuesta a anularse para que los demás estén bien. Puede ser un proceso doloroso, pero es el tránsito necesario hacia vínculos más adultos, simétricos y reales.

15.07.2026 Trinidad Ried Escritora Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

– Entre meditar al alba, entrenar, trabajar como si no tuvieras hijos y ser mamá como si no trabajaras, hoy hay muchas mujeres hiperactivas. ¿Es esa exigencia una armadura para no conectar con el vacío, la soledad o el miedo a envejecer?

El paradigma de la perfección ha convertido la “reinvención” en una nueva exigencia. Entrenamos y nos cuidamos, pero a veces usamos esa hiperactividad como una armadura para huir de nosotras mismas. Necesitamos armonizar el hacer con el ser. Hoy nos da vértigo el silencio porque ignoramos nuestra interioridad, ahí donde viven nuestras heridas, pero también nuestra paz y dones. Si solo cultivamos lo que mostramos, es imposible amarnos. A veces, siento que nuestra sociedad padece una profunda enfermedad de desamor.

– La adolescencia está marcada por una revolución hormonal y corporal, y la madurescencia —con la menopausia de por medio— también. ¿Cómo reconciliarnos con un cuerpo que cambia en una sociedad que todavía rinde culto a la juventud eterna?

Necesitamos una verdadera re-evolución personal y colectiva sobre lo que consideramos trascendente. Debemos cuestionar la superficialidad de nuestra cultura y el negocio detrás del culto a la juventud eterna. Todas las etapas de la vida tienen luces y sombras: una mujer joven puede tener la piel tersa, pero vive con la incertidumbre de construir su futuro. En cambio, en la madurez aparecen las arrugas y las canas, pero también una vida más armada, mayor experiencia y una comprensión mucho más profunda y amable de una misma.

– Si pudieras darle un consejo a una mujer que está viviendo el vértigo de cumplir 45 o 50 y se siente perdida, ¿cuál sería?

Cada mujer trae una historia diferente y constituye un mundo complejo de desenredar. Primero, le diría que no tema: esta transición puede ser dolorosa, pero abre una etapa necesaria para salir más libre y reconciliada con su historia. El primer nudo a mirar es la postergación. Para desatarlo, le sugeriría empezar con algo simple: diez minutos diarios de soledad para escribir lo que siente, sin filtros. Ese pequeño momento de honestidad fuera de las responsabilidades diarias puede ser el comienzo de su vida más consciente.

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Próximo encuentro: Para hablar de este tema, Trinidad participará de Comunidad 29, conversaciones que todos los meses un grupo de mujeres tiene en torno al rito de los ñoquis y conversar de lo que importa. Más información en: https://www.instagram.com/29comunidad/.