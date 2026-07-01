Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

Para Benjamín Nast, cocinar nunca ha sido solo preparar un plato. Aunque “¡Tengo hambre, papá!” reúne un centenar de recetas pensadas para compartir en familia, el verdadero ingrediente del libro no está en sus páginas gastronómicas, sino en los momentos que busca crear entre padres e hijos. La idea nació cuando se dio cuenta de que sus niños “estaban comiendo más delivery del que yo quería”, dice, y entendió que la cocina podía convertirse en una forma de estar presente.

“La cocina es una tremenda herramienta para conectar con los niños. Yo necesitaba conectar con ellos y me di cuenta de que, siendo cocinero, tenía esta herramienta para hacerlo”, cuenta Nast. “Quería que mis hijos vivieran la cocina como la vivo yo. No porque quisiera que fueran cocineros, sino porque cocinar es dar cariño. Gracias a la cocina podíamos conversar, descubrir el mundo, descubrir recetas y también descubrirnos”.

El nombre del libro nació de una frase cotidiana que, para Benjamín Nast, esconde un significado mucho más profundo. “No es simplemente ‘tengo hambre’, sino ‘péscame, dame atención’”, dice. Por eso, asegura que el acto de cocinar trasciende la preparación de un plato: “A través de la cocina también les estás dando atención a los niños y cuidado. Ellos se dan cuenta de que hay una intención detrás”.

Más que un recetario, el libro está construido en torno a distintos momentos y comidas, como desayunos de fin de semana, comidas del mundo y preparaciones para festividades, porque para el chef la cocina no gira solo en torno a los alimentos, sino que también significa crear recuerdos. “Lo único que haces cuando cocinas con amor, con cariño, con dedicación y con una intención detrás es crear buenos recuerdos. De eso se trata cocinar”, afirma.

Con esa filosofía, Benjamín Nast escogió para Paula tres recetas que, además de ser sencillas de preparar, condensan historias personales y familiares.

Waffles con pollo frito, frutillas y mascarpone

Esta preparación nace de un viaje realizado por Benjamín mucho antes de ser padre. Fue en un brunch en Nueva York donde probó este plato, el cual replicó muchas veces hasta llegar a esta receta que fascina a sus hijos. “Es un plato muy divertido”, dice.

Receta para 2 niños.

Ingredientes

Para los waffles:

1 taza de harina

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de polvos de hornear

1 pizca de sal

1 huevo

¾ taza de leche

1 cucharada de mantequilla derretida

Opcional: 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el pollo frito:

Marinado

- 2 tazas de harina

- 1 cucharadita de polvos de hornear

- 1 cucharadita de chile en polvo

- 1 cucharadita de ajo en polvo

- 1 cucharadita de orégano

- 1 cucharadita de sal

- 2 huevos

- 300 ml de agua

Mezcla seca

- 2 ½ tazas de harina

- 2 cucharadas de maicena

- 2 cucharaditas de sal

- 1 cucharadita de ajo en polvo

- 1 cucharadita de chile en polvo

- Aceite suficiente para freír

Para el montaje:

- ½ taza de mascarpone montado (sin azúcar)

- ½ taza de frutillas frescas, cortadas en rodajas

- Sirope de maple o miel de palma

Preparación

Marinar el pollo

En un bowl, mezcla todos los ingredientes de la mezcla húmeda hasta obtener una masa líquida homogénea.

Sumerge las piezas de pollo en la mezcla y deja marinar por al menos dos horas en el refrigerador. Si quieres un sabor más intenso, déjalo reposar toda la noche.

Preparar los waffles

Precalienta la wafflera y engrásala con un poco de mantequilla.

En un bowl, mezcla la harina, el azúcar, los polvos de hornear y la sal.

En otro bowl, bate el huevo con la leche, la mantequilla derretida y la vainilla.

Une ambas mezclas hasta obtener una masa homogénea.

Cocina en la wafflera hasta que estén dorados y crujientes.

Freír el pollo

En otro bowl, mezcla los ingredientes de la mezcla seca.

Retira el pollo marinado y pásalo por la mezcla seca, cubriéndolo completamente.

Calienta suficiente aceite en una sartén profunda o freidora a 170 ºC.

Fríe las piezas de pollo hasta que estén doradas y crujientes.

Retira y escurre sobre papel absorbente.

Montaje

Coloca los waffles en un plato.

Acomoda el pollo frito encima.

Añade las frutillas frescas y una porción de mascarpone montado.

Termina con un poco de sirope de maple o miel de palma.

Ramen de pollo

Para Benjamín esta receta es especial ya que evoca un momento de mucha ternura. Cuenta que, desde que sus hijos son pequeños, siempre ha intentado inculcarles la gastronomía de todas partes del mundo, entre ellas la famosa preparación asiática, la cual se transformó en una de las favoritas de los pequeños. “Simplemente el hecho de verlos a ellos chiquititos comiéndose la sopa y chupando los fideos a mí me derretía, entonces, me encanta”, dice el chef.

Receta para 2 niños.

Ingredientes

Para el caldo:

- 2 contramuslos de pollo con piel y hueso

- 1 litro de caldo de pollo casero o agua

- 1 diente de ajo picado

- 1 trozo de jengibre (del tamaño de un pulgar), en rodajas

- 2 cucharadas de salsa de soya

- 1 cucharada de miso blanco (opcional, pero recomendado)

- 1 cucharadita de aceite de sésamo

- ½ cucharadita de azúcar

Para los fideos:

- 2 porciones de fideos de ramen secos o instantáneos

Toppings:

- 2 huevos cocidos a baja temperatura (6-7 minutos)

- ½ taza de champiñones en láminas

½ taza de cebollín picado

- ½ taza de brotes de bambú o brotes de soya

- 1 hoja de nori en trozos

- 1 cucharada de semillas de sésamo

Preparación

Preparar el caldo

En una olla grande, calienta el aceite de sésamo y sofríe el ajo y el jengibre por 1 minuto.

Agrega el pollo y dora por ambos lados.

Añade el caldo de pollo, la salsa de soya, el miso y el azúcar.

Cocina a fuego medio-bajo por 45-60 minutos hasta que el caldo tenga un sabor intenso.

Retira el pollo, desmenúzalo y resérvalo.

Cocinar los fideos

Hierve el agua en otra olla y cocina los fideos de ramen según las instrucciones del paquete.

Escurre y reserva.

Preparar los toppings

Cocina los huevos en agua hirviendo por 6-7 minutos, luego pásalos a agua fría, pétalos y córtalos a la mitad.

Saltea los champiñones en un sartén con un poco de aceite hasta que estén dorados.

Montaje del ramen

Sirve los fideos en un bowl grande.

Vierte el caldo caliente sobre los fideos.

Agrega el pollo desmenuzado y los toppings: huevo, champiñones, cebollín, brotes de bambú, nori y sésamo.

Zimtsterne (estrellitas de canela)

Esta receta viene de la infancia de Benjamín, cuando para navidad su madre horneaba distintos tipos de galletas. “Puse esa receta en honor a ella, y esas galletas las puse en particular porque son las que más me gustaban a mí”, cuenta. Además, es una preparación ideal para hacer en conjunto con los niños.

Receta para 20-25 galletas.

Ingredientes

- 4 claras de huevo

- 3 tazas (390 g) de azúcar flor

- 4 tazas (400 g) de almendras molidas o harina de almendras

- 2 cucharaditas de canela en polvo

- Opcional (pero altamente recomendado): 1 cucharadita de ron

Preparación