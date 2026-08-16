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    En pleno entretiempo: Alexis Sánchez es presentado como flamante refuerzo del Montreal

    Durante el descanso del partido ante DC United, el delantero chileno fue anunciado como el nuevo fichaje frente a la afición local y un grupo de hinchas nacionales que llegaron hasta el recinto.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alexis Sánchez es presentado como refuerzo estrella del Montreal. Foto: Montreal/X.

    Alexis Sánchez vive los primeros días en su nuevo destino. Después de 18 años ininterrumpidos en el fútbol europeo, el Niño Maravilla optó por moverse a la Major League Soccer (MLS) y fichar en el Montreal. En ese marco, durante este sábado fue presentado oficialmente como flamante refuerzo, en medio del partido contra el DC United.

    El tocopillano ya había causado sensación con su arribo a la urbe canadiense. Sin ir más lejos, en su paso por el aeropuerto fue recibido calurosamente por la afición local y los chilenos residentes en la zona. Posteriormente, protagonizó una reunión en la alcaldía de la ciudad, con la político chileno-canadiense Soraya Martínez Ferrada, quien fue electa en 2025 como la máxima autoridad de Montreal. La edil, incluso, le obsequió un par de camisetas del club y hasta posó con el nortino en diversas fotografías.

    Toda esa bienvenida de rockstar en el ayuntamiento se trasladó hasta el estadio Saputo, recinto donde hace de local el elenco de Canadá. Hasta allí llegó el goleador histórico con la Roja, ubicándose en las tribunas del recinto para presenciar el partido de los que próximamente serán sus compañeros en los entrenamientos.

    La presentación en sociedad llegó al momento del entretiempo, cuando Sánchez bajó hasta el terreno de juego, lució el dorsal número 10 y fue anunciado como la nueva estrella del club. El chileno recorrió la cancha, saludando a los aficionados que aguardaban por él tanto en el túnel del estadio como en las butacas. También firmó varias camisetas, lanzándolas a los hinchas.

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