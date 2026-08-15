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    De la Espriella pide a Trump que suspenda los aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el terremoto

    El presidente colombiano le explicó a su par estadounidense que el país se enfrenta a un “enorme desafío” de reconstrucción, agravado porque antes del sismo el nación ya atravesaba una situación económica “difícil y apocalíptica", de la que culpó a Gustavo Petro.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Tareas de rescate en el Chocó después del terremoto en Colombia. Foto: Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta.

    El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, le pidió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspenda temporalmente los aranceles que pesan sobre su país para facilitar la recuperación tras el terremoto de esta semana que ya deja casi 300 muertos.

    En una conversación telefónica de diez minutos “amigable y cordial”, De la Espriella le explicó a Trump que su nación se enfrenta a un “enorme desafío” de reconstrucción, agravado porque ya atravesaba antes del terremoto de Chocó una situación económica “difícil y apocalíptica” de la que culpó a su predecesor, Gustavo Petro.

    Por ello, el mandatario latinoamericano le solicitó a Trump que considerara ”la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a los empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto".

    El líder republicano anunció en julio un nuevo paquete de aranceles para las importaciones procedentes de decenas de países, entre ellos Colombia, tras denunciar la pasividad de las autoridades para reducir el trabajo forzado, en una decisión que fijaba un gravamen del 12,5% para los productos colombianos que ingresen al mercado estadounidense.

    El nuevo Gobierno colombiano preparaba antes del terremoto un decreto contra la explotación laboral y el esclavismo con la intención de que Washington revirtiera su decisión.

    De la Espriella aprovechó la llamada de hoy para agradecer a Trump la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate estadounidenses que trabajan en su país.

    “El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas”, explicó el jefe de Estado latinoamericano.

    “Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, concluyó De la Espriella, quien esta tarde también conversó sobre la situación actual con el otro gran aliado de su administración, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

    Más sobre:ColombiaAbelardo De la EspriellaDonald TrumpEstados UnidosTerremotoArancelesSuspensiónMundo

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