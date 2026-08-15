La última parada antes de la Premier League: Arsenal y Manchester City inauguran la temporada en la Community Shield

Cada vez falta menos para volver a ver la Premier League. La mejor liga del mundo está a la vuelta de la esquina, sin embargo, todavía resta pasar por la última parada antes del inicio de la Primera División del fútbol isleño. Este domingo, a las 10 horas de Chile, Arsenal y Manchester City se enfrentarán por la final de la Community Shield, trofeo que sube el telón de la temporada.

Los Gunners llegan hasta esa definición luego de proclamarse como campeones de la Premier League, cortando una racha de 22 años sin poder festejar el máximo título de Inglaterra. Los Ciudadanos, en tanto, también lo hacen con cartel de campeón, pero de la Copa FA.

Al igual que en las últimas campañas, este título vuelve a encontrar a dos de los principales animadores del certamen británico. Sin ir más lejos, en tres de los cuatro últimos años, Arsenal ha peleado codo a codo con el City por la corona de la Premier League. En la 2022/23 y 2023/24 el panorama fue favorable para los mancunianos, mientras que en la 2025/26 los londinenses por fin lograron salir de la sombra de su rival y se hicieron con el ansiado campeonato.

Arsenal vs Manchester City. Foto referencial de archivo arsenal.com

Para este curso, eso sí, uno de los dos equipos aparece con un importante cambio. Los Ciudadanos ya no tienen en el banquillo al legendario Pep Guardiola, quien abandonó la institución tras conseguir 20 títulos en 10 años y haber dejado un legado imborrable. En ese sentido, este duelo marcará el debut oficial de Enzo Maresca, DT italiano que registra un último paso por el Chelsea, donde conquistó el Mundial de Clubes 2025.

La llegada del entrenador no es la única. Al cuadro de Etihad también arribó Elliot Anderson, volante con pasado en el Nottingham Forest y que dijo presente como titular en la selección de Inglaterra durante el Mundial 2026. El jugador de 23 años fue comprado por 116 millones de libras esterlinas, en uno de los traspasos récord en este mercado de pases.

Del lado del Arsenal, en cambio, la estructura es casi la misma. Los Gunners mantuvieron el núcleo que los llevó a la gloria en el fútbol isleño y que los dejó a un paso de su primera Orejona en la UEFA Champions League. El equipo de Mikel Arteta solo movió algunas piezas, vendiendo a Leandro Trossard al Besiktas de Turquía e incorporando a tres jugadores: El griego Christos Tzolis (extremo izquierdo), el francés Illan Meslier (tercer portero) y Bruno Guimarães (volante). La llegada del mediocampista brasileño es la más llamativa, ya que desembolsaron 75 millones de libras al Newcastle United.

Con todos estos condimentos, tanto el Arsenal como el Manchester City quieren iniciar la temporada con el pie derecho y sumar su primer trofeo del año en las vitrinas. El tradicional duelo por el plato de la Community Shield dejará Wembley por primera vez en cuatro años para moverse al Principality Stadium, en Cardiff, Gales.