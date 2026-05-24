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    Llanto, tributos y un legado imborrable: la emotiva despedida de Pep Guardiola en su último partido con Manchester City

    Pese a caer contra el Aston Villa en la última jornada de la Premier League, el catalán se despide de los Ciudadanos tras una década plagada de éxitos y títulos. Bernardo Silva y John Stones también se marcharon del club. En Liverpool, en tanto, Mohamed Salah dijo adiós como una leyenda absoluta.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manchester City despide a Pep Guardiola con un emotivo homenaje. Foto: Manc City/X.

    Se acaba una década dorada en Manchester City. Pep Guardiola, el director técnico más exitoso en la historia del club mancuniano, se despidió este domingo frente a más de 53.000 espectadores en Etihad Stadium. El catalán dijo adiós en el banquillo con un resultado un tanto amargo, pues fueron derrotados 2-1 por el Aston Villa.

    Desde que el laureado entrenador anunció su salida, la semana del City adquirió tintes emotivos. No importó que perdieran el título de la Premier League a manos del Arsenal, ni mucho menos esta caída en la última jornada de la liga inglesa. Desde la tienda de los Ciudadanos no dejaron que esto mermara en los ánimos e igualmente le rindieron múltiples homenajes.

    En su último partido al mando, el español fue recibido con una estridente ovación y una bandera gigante que se desplegó en las tribunas. El tributo no era para menos, ya que se marcha con un legado imborrable: ganó seis Premier League, la primera y única Champions League de la institución, cinco Copa de la Liga, tres Community Shield, tres Copa FA, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Un saldo de 20 títulos en 10 años, un hito prácticamente inigualable.

    Guardiola dirigió su último partido en Manchester City, en la derrota ante Aston Villa. Foto: Man City/X.

    Tras esta emotiva conmemoración, Pep retribuyó el apoyo a los hinchas y se quedó junto a ellos al momento del pitazo final. En las pantallas del estadio se exhibió un video con todos los hitos de su estadía en Manchester, con una canción de la banda Oasis. A su lado estaban Bernardo Silva y John Stones, dos jugadores que también marcaron la historia bajo sus órdenes y que vivieron su último partido vestidos de celeste. Tanto el volante portugués como el zaguero inglés estallaron en llanto al momento de ser ovacionados. Como invitados ilustres estuvieron Ederson, Fernandinho e Ilkay Gundogan, otras leyendas que formaron parte de estos 10 años de éxitos.

    Despedidas en Liverpool

    Etihad no fue el único escenario que vivió emotivas despedidas. A 60 kilómetros, en Anfield Road, Liverpool le dijo adiós a dos de sus leyendas más recientes en el empate por 1-1 ante Brentford. Mohamed Salah, goleador histórico de los Reds en el formato Premier League, y Andrew Robertson, lateral que se adueñó de la banda izquierda en los años gloriosos de Jürgen Klopp, se marcharon por la puerta grande.

    El delantero egipcio ya había comunicado hace varias semanas que esta sería su última campaña en Merseyside, dejando una estela de nueve títulos a su haber: dos Premier League (la primera cortando una racha de 30 años sin ganarla), una Champions League, una FA Cup, dos Copa de la Liga, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

    Su logro más importante con la institución, sin lugar a dudas, fue su saldo anotador. Salah rompió varios récords en torno a los máximos artilleros, ganando cuatro Botas de Oro en la liga inglesa. A nivel histórico, el africano acumuló 257 festejos y 123 asistencias en 442 partidos, ubicándose solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt.

    Robertson, por su parte, se marcha con la misma cantidad de títulos y un importante registro como asistidor. Con 69 pases de gol, el escocés está en el Top 10 de los mayores facilitadores de la historia de los Reds.

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    Más sobre:Premier LeaguePep GuardiolaManchester CityFútbolFútbol inglésFútbol internacionalAston VillaBernardo SilvaLiverpoolMohamed SalahAndrew Robertson

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