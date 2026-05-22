El fin de una era: Manchester City oficializa la salida de Pep Guardiola

Se confirma el fin de una era. Este viernes el Manchester City oficializó la salida de Pep Guardiola, quien dirigirá su último partido este domingo después de diez años en la institución. Esto se da a pesar de que el DT mantenía un contrato hasta el final de la próxima temporada.

“Menudos años hemos pasado juntos”, comenzó señalando el entrenador a través de un video compartido por el City.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, continuó.

“Hemos trabajado, hemos sufrido y hemos luchado. Y lo hemos hecho con nuestro estilo. Hemos viajado a Bournemouth y perdido la Premier y estabais ahí. Hemos ido a Estambul, hemos ganado y estabais ahí. Me acuerdo del ataque terrorista al Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo lo que es la unidad. Sin odio, sin miedo. Solo amor, comunidad, unidad. Una ciudad unida”, agregó.

“Recuerdo cuando perdí a mi madre durante el covid y cómo este club me ayudó. Los aficionados, los trabajadores, la gente de Mánchester me dio la fuerza necesaria cuando más lo necesitaba. Todos estuvisteis siempre ahí. A los jugadores, lo que hemos hecho ha sido excepcional. No lo sabéis aún, pero habéis dejado un legado. Así que ahora que mi tiempo aquí se acaba, sed felices. Oasis están de vuelta”, cerró dándole un toque de humor al mensaje.

10 años, 20 títulos

El paso de Pep Guardiola por el Manchester City también deja muestras de éxitos deportivos que se ven reflejados en los títulos conseguidos.

Bajo el comando del hispano, los ciudadanos consiguieron sumar 20 títulos en total, en los que destacan seis Premier League, con un tetracampeonato entre 2021 y 2024. A ello se suma la obtención de la primera Champions League del club en 2023, completando en aquella temporada un triplete.

A ellos se suman además una Supercopa de Europa y la conquista del Mundial de Clubes de 2023 tras imponerse por goleada a Fluminense en la final disputada en Arabia Saudita.

Este año, llegó a pelear el título de la Premier hasta la penúltima fecha, pero no le alcanzó para cerrar el título. Sin embargo, sumó la Copa de la Liga en marzo y la Copa FA el fin de semana pasado.

Sucesor

Ahora, tras el anuncio de la salida de Guardiola, el Manchester City comenzará la búsqueda de su reemplazante. Según ha indicado la prensa británica, el italiano Enzo Maresca, quien fue parte del equipo de ayudantes de Pep, y viene de dirigir al Chelsea, donde ganó una Conference League y el Mundial de Clubes de 2025, es la principal opción.

Si bien no alcanzó a terminar la temporada con los Blues tras ser despedido, el adiestrador es del agrado de la directiva de los ciudadanos.

Último partido

Con todo lo anterior, se espera que los hinchas del Manchester City puedan darle a Guardiola un homenaje en el que será su último partido en el club. Este está programado para el domingo 24 de mayo a las 11.00 horas de Chile, cuando enfrente a Aston Villa.