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    Alejandro Tabilo y Christian Garin conocen a sus rivales para el debut en Roland Garros

    Los nacionales tendrán un duro estreno en el segundo Grand Slam del año. Cabe mencionar que serán los únicos representantes nacionales, ya que Tomás Barrios no pudo superar la qualy y Nicolás Jarry continúa lesionado.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alejandro Tabilo y Christian Garin conocieron a sus rivales para el debut en Roland Garros.

    Arranca Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. El certamen contará con apenas dos chilenos en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) y Christian Garin (116°). Ambos conocieron sus rivales para el debut y sus respectivos caminos.

    Los dos tenistas nacionales tendrán su estreno el lunes 25 de mayo, un día después del inicio del cuadro principal del certamen parisino, en un horario aún por confirmar.

    Gracias a su considerable mejor ranking, Tabilo tuvo un rival más accesible, en el papel. Se enfrentará ante el polaco Kamil Majchrzak (77°).

    En ese sentido, existe un antecedente de enfrentamiento entre sí. Ambos se han se midieron en una única oportunidad en su carrera, en la primera ronda del US Open 2022, que resultó favorable para el nacional. En dicha oportunidad, el chileno se impuso por 6-1, 6-4, 6-7(3) y 6-1.

    En caso de superar a Majchrzak, Tabilo chocaría con el vencedor del duelo entre el francés Valentin Vacherot (18° ATP) y un tenista proveniente de la qualy.

    Complejo sorteo para Garin

    Por su parte, Garin fue quien tuvo un peor sorteo, con un escenario más complicado que Tabilo. El ariqueño se enfrentará ante el estadounidense Learner Tien, actual top 20 del ranking ATP, la clasificación más alta que ha alcanzado.

    El tenista de 20 años se encuentra en el mejor momento de su carrera tras lograr su mejor ranking el pasado 18 de mayo. Este año, sus mejores consiguió sus mejores resultados tras alcanzar los octavos de final del Masters 1000 de Roma y los cuartos de final tanto de Indian Wells como del Abierto de Australia.

    No obstante, Garin tiene ventaja en el historial al haber salido victorioso en el único enfrentamiento registrado entre sí. Superó a Tien en la primera ronda de la qualy de Indian Wells 2023, por 7-5 y 7-6(7).

    En caso de ganar, el chileno se medirá con el ganador del duelo entre el chino Zhizhen Zhang (226°) y un tenista proveniente de la ronda clasificatoria.

    Ambos serán los únicos chilenos en Roland Garros. Tomás Barrios (135°) cayó en la segunda ronda de la qualy ante el francés Luka Pavlovic (240º), por 6-2, 6-7 (5) y 6-2, un rival al que había derrotado en la clasificatoria del año pasado y que esta vez se tomó revancha.

    En tanto, Nicolás Jarry (182°) ni siquiera disputó las clasificaciones, producto de una lesión en el codo derecho que recrudeció en las últimas semanas.

    Más sobre:TenisPolideportivoRoland GarrosGrand SlamAlejandro TabiloChristian GarinLearner TienKamil Majchrzak

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