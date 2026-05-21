Deportes Concepción busca salvarse del descenso. Los lilas ocupan la última posición en la tabla de la Liga de Primera e intentan enrielar la campaña. Hace un par de días, despidieron a Walter Lemma, quien había sustituido al entrenador que había iniciado la temporada: Patricio Almendra.

Los lilas contratan a Fernando Díaz. La determinación se adoptó en horas de este jueves. En el sur hay plena confianza en la efectividad que el exestratega de Coquimbo Unido logra con sus equipos. La última escuadra que dirigió el Nano fue Deportes Iquique.

Para salvarse del descenso: Deportes Concepción sorprende y contrata a Fernando Díaz

Díaz se hará cargo del equipo morado por el resto de la temporada 2026, por lo que cuenta con tiempo para revertir una campaña que ha decepcionado a los fanáticos y que, sobre todo, genera preocupación.

Fernando Díaz, en el duelo entre Iquique y Palestino (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Los sureños retornaron este año a Primera División. En 12 encuentros, los penquistas han sumado apenas dos victorias y dos empates. Ocho caídas forman parte de un derrotero que no cuadra con las expectativas que se habían generado después de conseguir el ascenso e incluso con la conformación del plantel, en el que hay varias figuras de buen nivel.

Una Vieja al cuerpo técnico

Díaz trabaja en la planificación del inicio de su trabajo con los penquistas. Por lo pronto, ya tiene definidos a los colaboradores que lo acompañarán en su gestión. El ayudante técnico será Gerardo Reinoso, quien como jugador brilló en Universidad Católica. La preparación física del plantel estará a cargo de Carlos Roque, quien ya lo acompañó en Ñublense.

El entrenador verá el clásico entre los lilas y Huachipato, que se disputará el domingo, en el estadio Ester Roa Rebolledo. Su ciclo se iniciará oficialmente al día siguiente.

Esta semana, los fanáticos manifestaron su molestia con los jugadores y la dirigencia. Este miércoles, de hecho, colgaron un decidor lienzo en el frontis de los campos deportivos Ricardo Keller, de Nonguén: “Entrenen hasta que ganen”.

También fustigaron, por la misma vía, la actuación dirigencial y pidieron medidas urgentes para salir de la crisis. La llegada de Díaz es una señal en ese sentido.