El mercado petrolero podría entrar en una “zona roja”, con escasez de oferta en un plazo de unos dos meses, si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Medio Oriente, advirtió este jueves el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

“El problema es que a finales de junio y principios de julio comienza la temporada de viajes” y, por lo general, “la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan”, explicó Birol durante un evento organizado por el centro de reflexión Chatham House.

En ese contexto, el jefe de la AIE aseguró que la agencia está “lista para actuar” y liberar más reservas de petróleo “si los países lo deciden”, en medio de las presiones que enfrenta el mercado energético internacional.

AIE advierte que mercado petrolero podría entrar en “zona roja” por conflicto en Medio Oriente. En la imagen, Fatih Birol. Reyoh Photography

Cierre de Ormuz y pérdida de suministro

Para calmar los mercados, los 32 países miembros de la organización anunciaron en marzo la liberación coordinada de 426 millones de barriles, equivalente a más de un tercio de sus reservas estratégicas, en una decisión sin precedentes.

Sin embargo, según la AIE, la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz debido a la guerra contra el régimen islámico de Irán ya ha provocado la pérdida de más de 1.000 millones de barriles de exportaciones desde productores del golfo Pérsico.

Esa situación representa una pérdida para el mercado de unos 14 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estimaciones del organismo.

Ante este escenario, y pese a las reservas estratégicas ya liberadas, la AIE había advertido el pasado 13 de mayo sobre un agotamiento “récord” de las reservas petroleras, a medida que el conflicto en Medio Oriente continúa intensificándose.