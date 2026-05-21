El nuevo escándalo de Jack Grealish: es captado saliendo de un streptease junto a un mundialista con Inglaterra

Jack Grealish está nuevamente en el centro de la polémica en Inglaterra. El futbolista de 30 años, que actualmente está cedido en el Everton por el Manchester City, volvió a llamar la atención por su compleja y habitual relación con el mundo nocturno. Fue captado saliendo tambaleando de un club de striptease.

A eso de las 4.45 horas (local), fue visto abandonando el recinto junto a James Garner y Jordan Pickford, arquero titular de la selección inglesa y seguramente nominado al Mundial de 2026. Ya disputó Rusia 2018 y Qatar 2022 con los Three Lions.

Según informó The Sun, el plantel del Everton realizó una cena en el reconocido restaurante The Ivy Manchester. Más tarde, los tres futbolistas fueron vistos ingresando al exclusivo club nocturno Whiskey Down, a eso de las 23.30 horas.

Grealish abandonó el recinto y se fue en un vehículo que lo estaba esperando, recibiendo ayuda de un guardia personal para subirse al auto. Esto fue registrado por diferentes personas presentes en el lugar. Pickford, en tanto, dejó el local unas horas antes, al igual que Garner. Todos eran escoltados por seguridad privada.

“Un miembro del personal de Whiskey Down afirmó que el trío había gastado miles de libras en el local, un club de caballeros de lujo en el centro de Manchester”, informó el medio inglés.

Jack Grealish and Jordan Pickford spotted stumbling out of strip club 🚨 pic.twitter.com/RGzEBUP9TG — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 21, 2026

Una polémica más

Hace menos de un mes, Grealish protagonizó otro polémico incidente. Fue visto dormido y en un presunto estado de embriaguez en la azotea del bar Stories, donde se encontraba con un grupo de amigos. Estaba desplomado en una silla, pegado a una mesa donde habían varias botellas de alcohol.

Un testigo citado por el medio describió la situación: “Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura”, afirmó.

No obstante, hace unos días, Grealish y Pickford fueron vistos en Roma, en un ostentoso viaje de cumpleaños de Megan Pickford, esposa del arquero y amiga del extremo.

Fue un episodio más de un extenso listado de polémicas, donde el alcohol y la vida nocturna suelen ser la tónica de estas.

Actualmente, el futbolista, que le costó 117,5 millones de euros al Manchester City en 2021, se encuentra en plena recuperación de una fractura de estrés en el pie. Desde enero que no viste la camiseta del Everton, club con el que había encontrado regularidad.