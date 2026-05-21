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    Rodrigo Paz anuncia cambios de gabinete y crea Consejo Económico y Social en medio de protestas en Bolivia

    El presidente boliviano informó una reestructuración de su equipo y la creación de una instancia de diálogo tras más de dos semanas de bloqueos y manifestaciones que han elevado la presión contra su gobierno.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Rodrigo Paz anuncia cambios de gabinete y crea Consejo Económico y Social en medio de protestas en Bolivia

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una reestructuración de su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social (CES), en respuesta a las protestas sociales que exigen su renuncia a solo seis meses de haber asumido el gobierno.

    “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, aunque no precisó cuándo se realizarán los ajustes en su equipo.

    En su primera aparición pública en casi una semana, Paz sostuvo que su administración “tiene que ser de todos los bolivianos” y señaló que el nuevo gabinete deberá estar integrado por funcionarios “más ágiles y que escuchen”.

    Rodrigo Paz anuncia cambios de gabinete y crea Consejo Económico y Social en medio de protestas en Bolivia

    El presidente boliviano también anunció la creación del CES, una instancia que buscará abrir un espacio de debate con organizaciones sociales y otros sectores para participar en la toma de decisiones. Según una nota de prensa, el primer encuentro se realizará durante el fin de semana.

    “Vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar para construir gobierno conjunto”, expresó Paz, quien afirmó que busca evitar que las normativas impulsadas por su administración sean interpretadas como medidas destinadas a privatizar o subir tarifas.

    Protestas y bloqueos

    Bolivia atraviesa una escalada de conflictos sociales iniciados por reclamos sindicales, entre ellos aumentos salariales para obreros y maestros, además de mejoras en la calidad del combustible. A esos reclamos se sumó el rechazo a una ley vinculada a reformas en la propiedad de la tierra.

    Las manifestaciones y bloqueos de carreteras se han extendido por más de dos semanas en la región andina del país. En La Paz, sede administrativa del gobierno, se registraron enfrentamientos entre sectores movilizados y la Policía, además de ataques a instituciones públicas y agresiones a civiles.

    Según analistas citados por Infobae, detrás de las protestas existe un malestar de sectores campesinos y de la clase trabajadora que apoyaron a Paz en las elecciones, pero que ahora se sienten excluidos de la toma de decisiones.

    En ese contexto, la creación del Consejo Económico y Social apunta a instalar un espacio de diálogo periódico con representantes de distintos sectores. La idea no es nueva en Bolivia y ha sido planteada anteriormente como una instancia consultiva para orientar políticas sociales, económicas y ambientales del Estado.

    Rodrigo Paz anuncia cambios de gabinete y crea Consejo Económico y Social en medio de protestas en Bolivia. En la imagen, protestas en las calles de Bolivia.
    Más sobre:Rodrigo PazBoliviaPresidenteProtestasGabineteConsejo Económico y SocialLa PazCES

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