Colombia expulsa a canciller boliviano en respuesta a la salida de su embajadora de este país

El gobierno colombiano informó este miércoles que expulsará al embajador boliviano, Ariel Molina Pimentel “por reciprocidad” después de que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz decidiera también concluir las funciones de la embajadora colombiana, Elizabeth García al acusar injerencia en asuntos internos por parte de Colombia.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que “no ha mediado, por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana”.

Sobre estos últimos mencionaron la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la integridad territorial.

García fue expulsada de Bolivia tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien el domingo pasado señaló en sus redes sociales que “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica”.

Dichos que se dieron en el contexto de varias semanas de protestas en Bolivia llevadas a cabo por distintos rubros, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB), quienes han sido reconocidos como afines al exmandatario boliviano Evo Morales.

Asimismo, en la publicación en X, Petro también le ofreció a Paz mediar y a ayudar a buscar “fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.

Tres semanas de protestas

Las manifestaciones en Bolivia han bloqueado carreteras en distintas zonas del país y el gobierno ha tenido que coordinar junto con la polícia y las Fuerzas Armadas un plan llamado “Corredor Humanitario” para liberar las rutas y permitir la llegada de insumos.

Durante la semana el Ejecutivo descartó implementar un estado de excepción, por el riesgo de victimización de las personas no movilizadas.

“Si básicamente optamos simplemente por una polarización de responder a la violencia con violencia, probablemente lo que vamos a hacer es agravar el escenario”, dijo el vocero José Luis Gálvez en una entrevista con el medio Red Uno.

Asimismo, comentó que las manifestaciones que están enfocadas en pedir la renuncia del presidente Paz estarían fuertemente ligadas a Evo Morales y que esto tendría una intención por parte del expresidente de distraer a la población de la obligación que él tiene de “presentarse ante los estrados judiciales para explicar su situación legal”.

En octubre del año pasado, Morales fue acusado por trata de personas y otros delitos por una presunta relación que mantuvo con una menor de edad durante su presidencia.

El exmandatario alertó hace unos días sobre un proceso “imparcial”, después de haber sido declarado en rebeldía por la justicia de su país al no personarse ante el Tribunal Departamental de Tarija.

Morales además se refirió a los comentarios del presidente Petro en que le agradeció “por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones pacíficas en mi patria”.

Por otro lado, en el país hay protestas que también van dirigidas a exigir un aumento de sueldo de los trabajadores en un 20% y ayuda ante las alzas de las bencinas.

Finalmente este miércoles, el presidente Paz anunció la creación de un consejo económico y social que buscará ser “un gabinete más ágil, más cercano y que escuche”. Al mismo tiempo que no dialogará con “vándalos”.

“No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida”, dijo el mandatario boliviano en una rueda de prensa.