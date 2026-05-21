Gustavo Álvarez denuncia agresiones en Brasil: “Me insultaron y me golpearon”

Este miércoles el San Lorenzo dirigido por Gustavo Álvarez enfrentó un complicado partido por la Copa Sudamericana. El cuadro argentino debió viajar hasta Brasil para medirse contra el Santos de Neymar con la necesidad de sumar.

Si bien el primer tiempo del duelo terminó favoreciendo a los locales por 2-0, los ánimos comenzaron a complicarse en el segundo, minutos en los que el Ciclón consiguió igualar el partido 2-2.

Una vez finalizado el encuentro, el ex técnico de Universidad de Chile emprendió su camino hacia la sala de conferencias, pero se encontró con nulas medidas de seguridad que lo llevaron a hacer un fuerte reclamo hacia la organización y a la Conmebol.

“Antes de responder la pregunta, con el ánimo de construir, no de criticar, les pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida”, comenzó señalando el DT.

“Me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala de conferencia. Me parece que no es necesario”, acusó el transandino, reflejando las agresiones sufridas en su recorrido por el interior del estadio.

“Por ahí entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo. Con todo respeto a Conmebol, a Santos y a San Lorenzo”, cerró Gustavo Álvarez sobre la situación.

Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo, y un consejo para los equipos y la CONMEBOL tras sufrir agresiones de parte de los hinchas de Santos.



"ME INSULTARON Y ME PEGARON" pic.twitter.com/wrQpPuASKN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

Por su parte, el presidente del elenco de Boedo, Sergio Costantino, aportó más detalles del episodio y confirmó la denuncia: “A Álvarez lo agredieron cuando iba a conferencia de prensa. Logró esquivarlo, pero también le dijeron ‘argentino racista’, así que hicimos la denuncia”, remarcó el dirigente.

Poco después, el club compartió a través de sus redes un comunicado oficial en referencia a la acusación de Álvarez.

“Repudiamos enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas que recibieron desde hinchas de San Lorenzo hasta nuestro director técnico Gustavo Álvarez. Es lamentable seguir soportando este tipo de provocaciones y agresiones que tienen como único objetivo generar una reacción también violenta”, plantearon.

“Todos los hechos fueron denunciados personalmente por el Presidente Sergio Costantino ante las autoridades de seguridad y los oficiales del partido de Conmebol”, destacaron.

Para finalizar escribieron que “por último, felicitar a nuestros hinchas por el comportamiento y acompañar siempre”.

Repudiamos energicamente las agresiones tanto verbales como fisicas que recibieron desde hinchas de San Lorenzo hasta nuestro director técnico Gustavo Alvarez. Es lamentable seguir soportando este tipo de provocaciones y agresiones que tienen como único objetivo generar una… pic.twitter.com/xYcGNxL7CX — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 21, 2026

En lo deportivo, el empate le permite a San Lorenzo seguir en el tope de la clasificación del Grupo D con 7 puntos, por lo que depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda. Por su lado, Santos quedó ocupando el cuarto lugar con cuatro unidades y escasas posibilidades de seguir en la competencia.