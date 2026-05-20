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    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    El deportista nacional consiguió el pase a la competencia tras ser el mejor jugador no exento dentro del Top 3 del LIV Golf.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Joaquín Niemann accedió al US Open. Mateo Villalba/LIV Golf

    Joaquín Niemann fue oficializado como uno de los competidores que lucharán por el título de la 126° edición del US Open, torneo que se disputará del 18 al 21 de junio en el Shinnecock Hills Golf Club, en Southampton, Nueva York.

    El talagantino consiguió el cupo después de ser el mejor jugador no exento dentro del Top 3 del LIV Golf, asegurando su sexta presencia en la prestigiosa competencia.

    La primera actuación del chileno en este torneo se produjo en 2020 y terminó siendo la que es hasta ahora su mejor participación. No solo pasó el corte tras los primeros días de competencia, sino que se metió en la lucha por estar entre los 20 mejores. Si bien no logró este objetivo, finalizó en el lugar T23.

    Al año siguiente se complicó un poco más y finalizó en el lugar T31. En 2022, fue el T47 y en 2023 remontó hasta la posición T32.

    Después de no ser parte del torneo en 2024, en 2025 parecía que podría marcar diferencias. Después de conseguir cuatro títulos del LIV Golf con victorias en Adelaida, Singapur, Ciudad de México y Virginia, aparecía por delante de figuras mundiales como Bryson DeChambeau y Jon Rahm en la clasificación individual.

    Por cierto, llegaba con el cartel de haber quedado octavo en el PGA Championship y 29° en el Masters Tournament.

    A pesar de este cartel, no pudo acomodarse al campo y tras los dos primeros recorridos no alcanzó a superar el corte, siendo una de las grades decepciones deportivas del chileno en un major.

    Un nuevo impulso

    Si bien este año Niemann no ha conseguido quedarse con el título de ningún torneo, ha llegado con opciones de título en al menos dos competencias.

    En el LIV Golf de Singapur acabó en el cuarto lugar, tres golpes por debajo de Bryson DeChambeau, y fue octavo en el LIV Golf de Virginia.

    En su más reciente presentación en el PGA Championship, el chileno llegó por primera vez al último día de competencia de un major con la posibilidad concreta de ganarlo.

    Tras la notable ronda del sábado el camino parecía dispuesto para verlo pelear en la zona alta de la clasificación. Pero la cancha del Aronimink Golf Club terminaría complicándolo en el último recorrido.

    Con una estrategia más conservadora, el talagantino esperaba al menos mejorar el octavo lugar conseguido en 2025. Sin embargo, con el pasar de los golpes la ilusión se fue diluyendo y terminó el torneo en el puesto T18 con 278 golpes (-1).

    De todas maneras, Joaquín Niemann celebra al menos en lo económico. Su puesto T18 le permitió sumar a su cuenta personal un premio de 221.832 dólares, cerca de 200 millones de pesos, parte de la bolsa de 20,5 millones de dólares que entregó la competencia.

    Aaron Rai, el gran ganador del torneo, se llevó un cheque ce 3,69 millones de dólares, mientras que los subcampeones, Jon Rahm y Alex Smalley se adjudicaron 1,8 millones de la moneda norteamericana cada uno.

    Además, el resultado de Niemann le significó también escalar en el ranking mundial de golf. El chileno, quien en 2025 cerró en el puesto 139°, ocupaba el puesto 167° antes del torneo. Ahora, con los puntos obtenidos, escaló 24 puestos para ser el nuevo 143° del planeta.

    El escalafón sigue siendo dominado por el estadounidense Scottie Scheffler con un puntaje total de 672,19629 y es seguido por el norirlandés Rory McIlroy y Cameron Young.

    Lee también:

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannUS Open

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