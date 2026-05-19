El sol pega fuerte en el Aeródromo Municipal de Vitacura. Hace unas semanas, la marca china Geely transformó este circuito para presentar al nuevo integrante de su portafolio en Chile, el EX5 EM-i, un modelo que marca la entrada en el competitivo segmento de los SUV híbridos enchufables.

El EX5 EM-i fue pensado para maximizar la conducción en modo eléctrico en ciudad y ofrecer total libertad en trayectos largos. Por eso, uno de sus principales atributos es su autonomía, que según Geely supera los 1.050 km y puede alcanzar hasta 1.300 km bajo ciclo NEDC.

Cuenta con dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh, que permiten una autonomía 100% eléctrica de 105 km o hasta 170 km, números que se traducen como una interesante alternativa especialmente eficiente para desplazamientos urbanos diarios.

Habitáculo “tech”

Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

De entrada, la cabina del Geely EX5 EM-i está cargada de tecnología, con una pantalla de 15,4 pulgadas, un panel de 10,2 pulgadas y un sistema de proyección en el parabrisas (Head-Up Display) que mantiene la información vital en el campo de visión del conductor.

Cuenta con el sistema Flyme Auto, la plataforma de infoentretenimiento y “cerebro” digital del habitáculo que integra conectividad, control de funciones del vehículo y entretenimiento en una sola interfaz.

El sistema tiene soporte para Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, navegación con mapas en tiempo real, comandos de voz y perfiles de usuario para personalizar ajustes, todo con actualizaciones OTA para mantener al día el software del vehículo y añadir distintas funciones con el tiempo.

Además, en la oferta de Geely el sistema está pensado para integrarse con otros elementos de la cabina: informa en tiempo real sobre consumo y autonomía, controla climatización y modos de conducción, y trabaja junto al panel digital que está detrás del volante, de 10,2 pulgadas, y el sistema de audio, con bocinas incluso en los respaldos, para ofrecer una experiencia más “premium” y coherente entre teléfono y vehículo.

Sonido premium

Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

El audio del vehículo corre por cuenta de 16 parlantes del sistema de audio premium Flyme Sound (propio de Geely), equipado además con un sistema de iluminación ambiental dinámica capaz de reproducir 256 colores.

A esto se suman elementos de control climático avanzados, como un filtro de aire de cabina antiviral N95, asientos delanteros con ventilación, calefacción y ajustes eléctricos con memoria.

Flyme Sound combina amplificación, sintonía acústica y procesamiento del sonido para repartir mejor voces, graves y escena estéreo dentro del habitáculo. La idea es que música, podcasts y audio del navegador suenen más limpios y más llenos, especialmente cuando se usa junto con la interfaz multimedia del auto.

Más tecnología y asistencia a la conducción

Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

Más allá del habitáculo, el enfoque tecnológico del EX5 EM-i se extiende a la gestión de su tren motriz y energía. El sistema combina un motor a combustión de 1.5 litros con un motor eléctrico.

Uno de los aspectos más interesantes de su gestión energética, apoyada por una batería de fosfato de hierro y litio, es su bidireccionalidad: el auto cuenta con tecnología V2L y V2V, lo que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar dispositivos externos o incluso suministrar carga a otros autos eléctricos. Además, su sistema admite carga en corriente continua, logrando pasar del 30% al 80% de capacidad en apenas 16 minutos.

A nivel de seguridad preventiva, el EX5 EM-i funciona como un centro de monitoreo perimetral. El entorno del vehículo es vigilado por una cámara panorámica de 540 grados , ideal para maniobras milimétricas y para identificar obstáculos bajos.

En movimiento, cuenta con un conjunto de 15 sistemas avanzados de asistencia a la conducción . Entre ellos destacan el control crucero inteligente y adaptativo, el frenado autónomo de emergencia, el asistente de mantención de carril de emergencia, la detección de punto ciego y el reconocimiento de señales de tránsito.