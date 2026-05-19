Blackstone inyecta US$ 5.000 millones en empresa conjunta con Google para infraestructura de IA

Blackstone y Google anunciaron la creación de una empresa conjunta con base en Estados Unidos que ofrecerá capacidad de centros de datos, operaciones, redes y las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google Cloud como un servicio de computación bajo demanda.

A través de un comunicado, Blackstone dijo que la iniciativa busca dar a los clientes una alternativa adicional para acceder a los TPU, más allá del canal habitual de Google Cloud.

Bajo los términos del acuerdo, Blackstone realizará un compromiso inicial de US$5.000 millones en capital de renta variable proveniente de fondos que administra la firma. La nueva empresa espera poner en línea los primeros 500 MW de capacidad durante 2027, con planes de escalar de forma significativa en el tiempo.

TPU: chips diseñados para la IA

Los TPU son chips fabricados a medida para inteligencia artificial, optimizados para el entrenamiento e inferencia de modelos avanzados de IA. Google los ha desarrollado y desplegado en producción por más de una década, y hoy potencian las cargas de trabajo de algunos de los principales laboratorios de IA del mundo, firmas de mercados de capitales y empresas que ejecutan las aplicaciones de computación de alto rendimiento más complejas.

Gemini, la IA de Google

También son los chips que impulsan Gemini y los productos de IA que Google entrega a miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Un acuerdo entre dos gigantes

Blackstone es el mayor gestor de activos alternativos del mundo, con más de US$ 1,3 billones en activos bajo administración, y el mayor proveedor global de centros de datos.

Google, por su parte, suministrará hardware (incluyendo los TPU), software y servicios a la nueva compañía, con el objetivo de acelerar la respuesta a la creciente demanda de computación acelerada.

Jon Gray, presidente y director de operaciones de Blackstone, señaló que “vemos una oportunidad generacional para invertir capital a escala en la construcción de infraestructura de IA”. Gray añadió que la nueva empresa “tiene un enorme potencial para ayudar a satisfacer la demanda sin precedentes de computación”, y destacó que la alianza une “los TPU de clase mundial y las capacidades de IA de Google con la excepcional fortaleza de Blackstone en infraestructura energética y digital”.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, sostuvo que la empresa conjunta “ayuda a satisfacer la creciente demanda de TPU, optimizados específicamente para la eficiencia y el rendimiento en la era de la IA”, y que juntos “estamos acelerando la transformación por inteligencia artificial y brindando más opciones para que las organizaciones accedan a capacidades de computación acelerada”.

Liderazgo de la nueva empresa

Para dirigir la compañía como CEO, Blackstone nombró a Benjamin Treynor Sloss, ejecutivo de Google con más de dos décadas de experiencia construyendo y operando la infraestructura global de la compañía.

Jas Khaira, jefe de Blackstone N1 (BXN1), afirmó que “el capital por sí solo no construye plataformas que definen categorías”, sino que se requieren “el socio adecuado, la estructura correcta y la convicción para respaldar oportunidades singulares”. Khaira describió los TPU de Google como “una plataforma en construcción desde hace una década y que es fundacional para la economía de la IA”.