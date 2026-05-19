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    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Movistar y Claro VTR se pelean el primer y segundo lugar, pero ambos pierden participación de mercado, mientras que Mundo y Entel mejoran su posición en el internet fijo al cierre de marzo.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Trabajar computador referencial

    Las últimas estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), correspondientes al primer trimestre muestran una tendencia clara: los principales actores del mercado de internet fijo van perdiendo relevancia poco a poco, mientras que otras empresas más pequeñas van ganando terreno.

    Hoy el líder del mercado es Movistar, ahora en manos de la multinacional Millicom, que tiene el 27% del total de conexiones de internet fijo. Este puesto lo pelea mano a mano con el Grupo ClaroVTR que tienen una cuota de 26,3%. Hace un año, en el primer trimestre del 2025, el orden era al revés, con la filial chilena de América Móvil liderando con un 28,3%, y Movistar en segundo lugar con solo 0,1 punto porcentual (pp) menos.

    Además de la pelea entre los dos grandes actores, esto evidencia una disminución de la cuota de mercado que tienen ambos. Mientras que Movistar perdió un 1,2 pp de participación, ClaroVTR perdió un 2 pp. Esto equivale a una reducción de 1,5% y 4% de sus suscriptores cada empresa.

    Todo parece evidenciar que son empresas relativamente nuevas en el segmento de internet fijo las que están ganando terreno. Entel y Mundo Pacífico ganaron en los últimos 12 meses 12,3% y 8,6% suscriptores respectivamente.

    Mundo, que comenzó a crecer en el 2016, hoy tiene el 21,2% del mercado, un 1,1 pp más que hace un año. Entel, que inició su trayectoria al alza en el 2019 pasó de 9,7% en marzo del 2025 a 10,5% al cierre del primer trimestre de 2026.

    GTD también disminuyó su presencia en el mercado desde 6,5% a 6,2%, mientras que otros actores se expandieron desde 7,3% a 8,9%.

    En el primer trimestre del año, el total de las conexiones de internet fijo se incrementó 2,9%, alcanzando 4,9 millones. Las principales tecnologías son fibra óptica con un 85,3%, HFC con 10,6% y otras inalámbricas, como el internet satelital, con un 3,6%. Es la fibra óptica la tecnología que más crece, al subir un 19,6% en 12 meses. En esta tecnología Movistar es el líder con un 31,6% de participación.

    Servicios móviles

    Respecto al internet móvil, las estadísticas muestran que durante este trimestre hubo una disminución de 2,3% en las conexiones, que considera 3G, 4G, y 5G, lo que se explicó por una disminución de 22,7% en el 4G hasta 12 millones. Lo anterior fue compensando por un impulso de 59% del 5G, hasta las 10,3 millones conexiones.

    “Lo que muestran estas cifras es una transición tecnológica natural y esperada en un país que está avanzando aceleradamente hacia redes más modernas y de mayor capacidad. Que Chile haya superado las 10,3 millones de conexiones 5G y que, de mantenerse esta tendencia, proyectemos que a mediano plazo esta tecnología supere al 4G como la principal red móvil del país, demuestra la velocidad con que está evolucionando nuestro ecosistema digital”, explica la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

    “La caída del 4G y el fuerte crecimiento del 5G son la expresión concreta de ese recambio tecnológico. A esto se suma que hoy la fibra óptica represente casi 9 de cada 10 conexiones residenciales de internet fijo, confirmando que el país está acelerando su migración hacia infraestructura preparada para el futuro”, añade Garrido.

    En este segmento, se observa un liderazgo firme de Entel, que se mantuvo con una participación de mercado de 35,2%. Wom mantiene el segundo lugar, con un 24,3%, aunque con una disminución de 1,3 pp versus marzo del 2025.

    ClaroVTR y Movistar también mantienen una disputa en este sector de las telecomunicaciones desde el 2019 intercambiándose el tercer y cuarto lugar del mercado. Para el primer trimestre de este año ClaroVTR se queda con el tercer lugar con un 20,7%, y ganando 1,4 puntos porcentuales. Así, saca ventaja de Movistar que tiene un 18,8%, un 0,2% menos que en el primer trimestre del año pasado.

    En la telefonía móvil Entel tiene el liderazgo con un 34,2% del mercado, 1,3 puntos más que en el mismo periodo de 2025. Movistar tiene el segundo lugar con un 23,1%, 0,8 puntos menos que en marzo del 2025. ClaroVTR ocupa el tercer lugar con el 21,3%, equivalente a una caída de 1%. Wom ganó 0,5 pp hasta el 20,5% de cuota de mercado.

    Los abonados móviles (correspondiente al servicio de voz) a marzo 2026 alcanzan 23,97 millones de abonados. Las líneas fijas totales disminuyeron un 11,5% en los últimos 12 meses. La penetración de la telefonía móvil llegó a 119,1 abonados por cada 100 habitantes. Esto es levemente inferior al año pasado, manteniendo una tendencia a la baja desde 2021.

    Más sobre:TelecomunicacionesInternetTelefoníaEntelMundoClaroVTRMovistar

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