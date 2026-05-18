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    Tráfico aéreo de pasajeros continúa en picada en abril y acumula 9 meses a la baja

    Las rutas nacionales experimentaron una caída de 1,9%, consolidando 10 meses de retrocesos. Por su parte, el segmento internacional se redujo 1,2% en abril, su segunda disminución consecutiva.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Cristian Soto Quiroz

    El tráfico aéreo de pasajeros en Chile continuó con su tendencia a la baja en abril, de acuerdo al último informe de la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Los últimos registros muestran un noveno mes con una variación interanual negativa, desde agosto del año pasado, con un desempeño que ha sido peor para el segmento doméstico que para el internacional.

    En abril el tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos de Chile experimentó una contracción de 1,6%, hasta los 2.072.450 viajeros, en relación al mismo mes de 2025. La caída más profunda se observó en el segmento doméstico, que disminuyó un 1,9% en el mes hasta los 1.216.189 personas. Con todo, esta es la diminución más baja que se ha visto durante el año, puesto que en los meses anteriores la merma fue por sobre el 3%.

    El tráfico doméstico acumula 10 meses a la baja, desde julio del año pasado.

    Por su parte, el tráfico de pasajeros en rutas internacionales experimentó una caída de 1,2% en el abril, hasta los 856.261 personas, pero la mala racha sólo consolida 2 meses a la baja, puesto que entre diciembre del 2025 y febrero de este 2026 el segmento tuvo un incremento versus el año pasado.

    Así, los cuatro primeros meses del año acumulan una caída de 1,7%, consolidando 9.980.920 pasajeros que han transitado por los aeropuertos del país, donde es el segmento doméstico el que empuja a la contracción en lo que va del año de 4,2%. El tráfico internacional se expande 1,6% en el cuatrimestre.

    El desempeño de las rutas

    Cabe mencionar que si bien durante los últimos 9 meses se ha observado una caída de la oferta doméstica medida en asientos por kilómetro, en abril esta experimentó una expansión de 2,5%, lo que se explica “parcialmente a una reconfiguración de la oferta en términos del tipo de nave utilizado”.

    En el mes en las rutas domésticas “los mayores impactos negativos correspondieron al cese de operaciones de la ruta Concepción-Puerto Montt, a la alta base de comparación en algunas rutas mineras y a la disminución de frecuencias en las rutas Santiago-Castro y Santiago-Osorno. Las alzas interanuales de rutas tradicionales como Santiago-Concepción y Santiago-Puerto Montt no alcanzaron a compensar el resultado”, explica el informe de la JAC.

    Pese a la tendencia negativa del tráfico doméstico, de las 10 rutas más transitadas sólo 4 mostraron disminuciones: Santiago-Calama (1%), Santiago-Antofagasta (3%), Santiago-Iquique (2,6%) y Santiago-Arica (1,7%).

    Las otras 6 mostraron incrementos. Ahí, los más relevantes fueron en Santiago-Concepción (7%) y Santiago-Puerto Montt y Santiago-Copiapó, ambas con un alza de 6,1%. También se expandieron las conexiones de la capital con Temuco (4,7%), La Serena (3%) y Punta Arenas (1,7%).

    En el segmento internacional, la JAC explica que “ya finalizada la temporada alta en el hemisferio sur, en el resultado predomina la persistente caída de los principales orígenes/destinos y hubs de conexión de la región (Sao Paulo, Buenos Aires y Lima)”.

    “Terminada la temporada alta, Europa dejó de ser un factor que permitiera compensar la caída de los principales orígenes/destinos y hubs regionales (Sao Paulo, Buenos Aires y Lima), quedando sólo Australia como “ruta larga” en expansión", añade.

    Al ver los 5 países con mayor intercambio de pasajeros aéreos, se observa una caída en 3: Argentina (8%), Perú (7,9%) y Estados Unidos (6,8%). Mientras que Brasil se muestra relativamente estable, con una variación positiva de 0,5%, Colombia creció un 13,8%.

    “En el caso de Argentina, se registran caídas tanto en Buenos Aires como en Mendoza y Córdoba, por lo que las operaciones de la nueva ruta Santiago-Neuquén no son suficientes para revertir el resultado. Por su parte, la caída de Perú se explica sólo por Lima, pues Cuzco y Trujillo mantienen un alto dinamismo, volviendo a registrar alzas de dos dígitos. De los principales orígenes/destinos relacionados con Chile, se destaca el crecimiento de Colombia, explicada por Bogotá, Cali y, especialmente, Medellín, que este año vuelve a operar como ruta regular no estacional”, destaca el informe e la JAC.

    De las 10 rutas más transitadas, 5 cayeron en abril, donde Santiago-Buenos Aires representó la merma más fuerte, al retroceder 10,8%. También caen las conexiones de la capital de Chile con Lima (8%), Sao Paulo (6,6%), Miami (6,5%) y Madrid (3,1%).

    Por el lado contrario, las rutas que mejoraron su desempeño fueron las que unen a Santiago con Río de Janeiro (9,9%), Ciudad de Panamá (5,2%), Bogotá (4,3%), y Florianópolis (4,2%). También destaca la entrada al ranking de las 10 rutas más transitadas Santiago-Sydney, que subió un 56,5% en el mes.

    Más sobre:TransporteAerolíneasJacTráfico aéreoPasajerosViajes

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