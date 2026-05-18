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    Familia Fürst sale de compras y aumenta su participación en Falabella y Banco de Chile

    En una serie de operaciones realizada a fines de la semana pasada, la familia desembolsó $42.456 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19/06/2025 - FACHADA FALABELLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    A fines de la semana pasada la familia Fürst volvió a salir de compras. Entre el jueves y viernes desembolsaron $42.456 millones en adquisiciones de acciones de Falabella y Banco de Chile, compañías donde lograron subir su participación.

    El viernes 15 de este mes, según se informó a través de las bolsas de valores, Inversiones Avenida Borgoño - de la familia Fürst- se hizo del 0,22% de los títulos de Falabella, una operación valorizada en $29.994 millones. Con esto, su participación en el retailer se elevó hasta el 3,63%.

    La compra “no tiene como propósito la toma del control de Falabella SA”, indicó la firma.

    El incremento en su participación se produce casi dos meses después de la elección de directorio de la compañía.

    Los Fürst se aliaron con la familia Müller, también históricos accionistas de Mall Plaza, para lograr un cupo en la mesa del retailer. Entre ambos tenían en torno al 8% del capital de Falabella, y en la elección Tomás Müller Bennoit, quien en 2025 había dejado dejó el directorio de Mallplaza tras 14 años en la empresa, logró un 9,29% de los votos para ser electo director.

    Tras asumir en el directorio, Müller comunicó que su posición en Falabella alcanzaba al 5,6%. En Plaza la familia ya no figura entre los mayores accionistas. En 2023 su participación llegaba al 11,5043%.

    A diferencia de los Müller, Paul Fürst continúa siendo director de Plaza. La familia aún posee el 9,02% de la firma de centros comerciales, pero dicho porcentaje es menor al 14,0155% del cierre del 2023, pues se fueron desprendiendo de papeles de los centros comerciales para adquirir títulos de Falabella.

    El retailer no sólo cambió a cuatro de sus nueve directores, sino que también nombró a Fernando De Peña, exejecutivo de Mall Plaza, como nuevo presidente.

    De Peña reemplazó en el cargo a Enrique Ostalé, quien dejó la presidencia del directorio tras llegar en 2023 a ocupar dicho cargo. Ostalé también salió de la mesa de Falabella, al no ser postulado nuevamente.

    El exejecutivo de MallPlaza contó con el respaldo, para su nombramiento al directorio, de la familia Fürst, Cecilia Karlezi Solari, Piero Solari, Sergio Cardone Solari, José Luis del Río, Pucci del Río, la familia Cúneo y los hermanos Cortés Solari.

    Banco de Chile

    Pero Falabella no fue la única acción que los Fürst transaron la semana pasada. El mismo viernes, Inversiones Avenida Borgoño adquirió 5.944.448 acciones de Banco de Chile.

    La operación implicó el desembolso de $963.463.717, por el 0,01% del capital. Con esto, su participación en el banco controlado por los Luksic y Citi se elevó hasta el 1,25%.

    No fue la única tracción con los títulos del banco en la semana. El día anterior, los Fürst se hicieron de 70.925.233 acciones de Banco de Chile, equivalente al 0,07% de la firma, por un total de $11.498 millones.

    La familia Fürst es accionista histórica de Banco de Chile. Cabe recordar que Thomas Fürst, padre de Paul Fürst y pionero de los centros comerciales en el país, ejerció durante décadas en la mesa directiva del banco.

    Más sobre:MercadoFurstFalabellaBanco de Chile

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