El millonario premio que se llevó Joaquín Niemann tras terminar en el Top 20 del PGA Championship

Joaquín Niemann compitió este fin de semana en una nueva edición del PGA Championship. El chileno llegaba por primera vez al último día de competencia de un major con la posibilidad concreta de ganarlo.

Tras la notable ronda del sábado el camino parecía dispuesto para verlo pelear en la zona alta de la clasificación. Pero la cancha del Aronimink Golf Club terminaría complicándolo en el último recorrido.

Con una estrategia más conservadora, el talagantino esperaba al menos mejorar el octavo lugar conseguido en 2025. Sin embargo, con el pasar de los golpes la ilusión se fue diluyendo y terminó el torneo en el puesto T18 con 278 golpes (-1).

Ahora, luego de su actuación en el segundo major de la temporada, el chileno retornará al LIV Golf, donde deberá competir en la fecha de Corea del Sur, entre el 28 y el 31 de mayo.

Millonario premio y salto en el ranking

De todas maneras, Joaquín Niemann celebra al menos en lo económico. Su puesto T18 le permitió sumar a su cuenta personal un premio de 221.832 dólares, cerca de 200 millones de pesos, parte de la bolsa de 20,5 millones de dólares que entregó la competencia.

Aaron Rai, el gran ganador del torneo, se llevó un cheque ce 3,69 millones de dólares, mientras que los subcampeones, Jon Rahm y Alex Smalley se adjudicaron 1,8 millones de la moneda norteamericana cada uno.

Además, el resultado de Niemann le significó también escalar en el ranking mundial de golf. El chileno, quien en 2025 cerró en el puesto 139°, ocupaba el puesto 167° antes del torneo. Ahora, con los puntos obtenidos, escaló 24 puestos para ser el nuevo 143 del planeta.

El escalafón sigue siendo dominado por el estadounidense Scottie Scheffler con un puntaje total de 672,19629 y es seguido por el norirlandés Rory McIlroy y Cameron Young.

Rai, en tanto, tras imponerse en el PGA Championship, pasó del lugar 44° al 15°.

Su padre, de ascendencia india, y su madre, una inmigrante de Kenia, lo criaron en un entorno de clase media-baja en el corazón industrial de Wolverhampton. Cuando tenía cinco años comenzó su relación con el golf.

A partir de ahí, sin saberlo, comenzó con una carrera meteórica que forjó en base al sacrificio. Sin patrocinadores ni grandes recursos en sus inicios, su camino hacia el éxito se fue gestando poco a poco y, en 2012, se convirtió en jugador profesional.

Una vez aseguró el primer paso, comenzó batallando en el anonimato de las categorías de ascenso del Viejo Continente. Tras destacar en la segunda división, tuvo su bautizo en torneos grandes durante el US Open 2017 y, al año siguiente, se consolidó en la máxima categoría europea. Su estreno en el círculo de campeones llegó en el Abierto de Hong Kong, seguido por un gran golpe de autoridad en 2020 al adjudicarse el Abierto de Escocia frente a Tommy Fleetwood. Ya instalado entre los cien mejores del ranking, fijó su mirada en Estados Unidos.

A partir de 2021 se afincó en el exigente circuito americano, mostrando una evolución imparable. Su primera consagración en tierras estadounidenses ocurrió en el Wyndham Championship 2024, temporada en la que además empezó a volverse un competidor habitual durante los fines de semana de los majors. Ya afianzado en lo más alto, revalidó su categoría al vencer nuevamente a Fleetwood en el campeonato de Abu Dabi. Con una regularidad sobresaliente en las citas del Grand Slam, el británico venía avisando que este 2026 sería el año de su consagración definitiva.

Pero ninguno de esos logros se forjaron sin olvidar sus raíces. De hecho, las llamativas excentricidades que hoy muestra en el circuito no son cábalas, sino cicatrices de su infancia: juega con dos guantes en las manos porque de niño debía protegerse del frío extremo en canchas públicas sin calefacción, además de limpiar obsesivamente cada uno de sus palos tras cada golpe para recordar la época en que su padre apenas podía costearle el equipamiento básico.