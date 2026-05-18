SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El millonario premio que se llevó Joaquín Niemann tras terminar en el Top 20 del PGA Championship

    A pesar del buen comienzo en la última ronda de la competencia, el chileno cedió puestos en el final de su recorrido y terminó en el lugar T18.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Joaquín Niemann compitió este fin de semana en una nueva edición del PGA Championship. El chileno llegaba por primera vez al último día de competencia de un major con la posibilidad concreta de ganarlo.

    Tras la notable ronda del sábado el camino parecía dispuesto para verlo pelear en la zona alta de la clasificación. Pero la cancha del Aronimink Golf Club terminaría complicándolo en el último recorrido.

    Con una estrategia más conservadora, el talagantino esperaba al menos mejorar el octavo lugar conseguido en 2025. Sin embargo, con el pasar de los golpes la ilusión se fue diluyendo y terminó el torneo en el puesto T18 con 278 golpes (-1).

    Ahora, luego de su actuación en el segundo major de la temporada, el chileno retornará al LIV Golf, donde deberá competir en la fecha de Corea del Sur, entre el 28 y el 31 de mayo.

    Millonario premio y salto en el ranking

    De todas maneras, Joaquín Niemann celebra al menos en lo económico. Su puesto T18 le permitió sumar a su cuenta personal un premio de 221.832 dólares, cerca de 200 millones de pesos, parte de la bolsa de 20,5 millones de dólares que entregó la competencia.

    Aaron Rai, el gran ganador del torneo, se llevó un cheque ce 3,69 millones de dólares, mientras que los subcampeones, Jon Rahm y Alex Smalley se adjudicaron 1,8 millones de la moneda norteamericana cada uno.

    Además, el resultado de Niemann le significó también escalar en el ranking mundial de golf. El chileno, quien en 2025 cerró en el puesto 139°, ocupaba el puesto 167° antes del torneo. Ahora, con los puntos obtenidos, escaló 24 puestos para ser el nuevo 143 del planeta.

    El escalafón sigue siendo dominado por el estadounidense Scottie Scheffler con un puntaje total de 672,19629 y es seguido por el norirlandés Rory McIlroy y Cameron Young.

    Rai, en tanto, tras imponerse en el PGA Championship, pasó del lugar 44° al 15°.

    El sacrificio de Rai

    Su padre, de ascendencia india, y su madre, una inmigrante de Kenia, lo criaron en un entorno de clase media-baja en el corazón industrial de Wolverhampton. Cuando tenía cinco años comenzó su relación con el golf.

    A partir de ahí, sin saberlo, comenzó con una carrera meteórica que forjó en base al sacrificio. Sin patrocinadores ni grandes recursos en sus inicios, su camino hacia el éxito se fue gestando poco a poco y, en 2012, se convirtió en jugador profesional.

    Una vez aseguró el primer paso, comenzó batallando en el anonimato de las categorías de ascenso del Viejo Continente. Tras destacar en la segunda división, tuvo su bautizo en torneos grandes durante el US Open 2017 y, al año siguiente, se consolidó en la máxima categoría europea. Su estreno en el círculo de campeones llegó en el Abierto de Hong Kong, seguido por un gran golpe de autoridad en 2020 al adjudicarse el Abierto de Escocia frente a Tommy Fleetwood. Ya instalado entre los cien mejores del ranking, fijó su mirada en Estados Unidos.

    A partir de 2021 se afincó en el exigente circuito americano, mostrando una evolución imparable. Su primera consagración en tierras estadounidenses ocurrió en el Wyndham Championship 2024, temporada en la que además empezó a volverse un competidor habitual durante los fines de semana de los majors. Ya afianzado en lo más alto, revalidó su categoría al vencer nuevamente a Fleetwood en el campeonato de Abu Dabi. Con una regularidad sobresaliente en las citas del Grand Slam, el británico venía avisando que este 2026 sería el año de su consagración definitiva.

    Pero ninguno de esos logros se forjaron sin olvidar sus raíces. De hecho, las llamativas excentricidades que hoy muestra en el circuito no son cábalas, sino cicatrices de su infancia: juega con dos guantes en las manos porque de niño debía protegerse del frío extremo en canchas públicas sin calefacción, además de limpiar obsesivamente cada uno de sus palos tras cada golpe para recordar la época en que su padre apenas podía costearle el equipamiento básico.

    Lee también:

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannPGA CHampionshipAaron Rai

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tragedia en Estación Central: adulta mayor fallece en medio de un incendio en su vivienda

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Caso Lincolao reabre debate por zonas grises de la Ley de Lobby tras reuniones no registradas con Meta y Google

    Lo más leído

    1.
    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    2.
    Con el City a dos puntos: Arsenal enfrenta su penúltima parada en la Premier League con la presión de no fallar

    Con el City a dos puntos: Arsenal enfrenta su penúltima parada en la Premier League con la presión de no fallar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Servicios

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Rating del domingo 17 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 17 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tragedia en Estación Central: adulta mayor fallece en medio de un incendio en su vivienda
    Chile

    Tragedia en Estación Central: adulta mayor fallece en medio de un incendio en su vivienda

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial
    Negocios

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

    Familia Luksic recibe premio del rey de España por desarrollo del espacio empresarial iberomericano

    Tráfico aéreo de pasajeros continúa en picada en abril y acumula 9 meses a la baja

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión
    El Deportivo

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    ¿Jugadores, la qué...?: el cántico de la hinchada del Inter Miami que descolocó a Lionel Messi

    Arturo Vidal se la juega por los visitantes: “Me gustaría que el hincha rival pueda venir, que el estadio esté lleno”

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No
    Cultura y entretención

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Gepe publica reversión de “LOS BARCOS (se van)” junto al mexicano Macario Martínez

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales
    Mundo

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    El Ejército de Estados Unidos aumenta a 84 los cargueros bloqueados en el estrecho de Ormuz

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60