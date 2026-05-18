Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

Colo Colo pasó la aplanadora sobre Ñublense. En el estadio Monumental, el Cacique exhibió su mejor versión del 2026 y goleó por 6-2 al conjunto chillanejo. Con 27 puntos, están en lo más alto de la Liga de Primera.

En palabras del entrenador Fernando Ortiz, esta actuación tiene un valor especial por la dinámica mostrada en el campo y por la envergadura del rival. “Sucedieron muchas cosas en el partido. Más allá del marcador, convertimos las que tuvimos y generamos otras. Me da tranquilidad que los jugadores entienden el momento adecuado en cada partido. Hay que seguir trabajando, porque es algo que vamos constuyendo de a poco. Sacamos adelante un partido difícil, porque Ñublense es un rival jodido, trabado y que nunca se entrega”, contó al micrófono de TNT Sports.

El DT argentino sabe que esta victoria ubica a sus pipulos en el lugar de privilegio, lejos del escolta Limache. Por este motivo, enaltece la posición en la tabla. “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos. Más allá que estamos en el primer lugar, siempre tenemos esa obligación por lo que representa la historia de este club”, señaló.

Para seguir por la senda de la victoria, Ortiz debe superar un duro escollo que se asoma en el calendario. El próximo domingo, en el Claro Arena, visitará a Universidad Católica. “Se anticipa ese partido con trabajo, sabiendo que es un rival difícil. Es un clásico. Vamos a ir a proponer y buscar un resultado como lo hacemos siempre”, advirtió.

La ilusión de Hernández

Desde el lado de los protagonistas, Leandro Hernández se alzó como una de las figuras en la noche de Macul. El canterano abrió la goleada, con una anotación a los 14′, y cumplió con un gran cometido. “Se nos complicó por un momento y lo supimos sacar adelante. Necesitábamos la victoria, así que contento por eso. En lo personal, creo que lo estoy haciendo bien. No me quiero relajar porque esto recién comienza”, partió diciendo tras ser escogido como el más destacado del cotejo.

Leandro Hernández abrió la goleada de Colo Colo ante Ñublense LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

En esa línea, el joven valor analizó su rol dentro del plantel. “Hoy me tocó jugar detrás de Javi (Correa), pero trato de adaptarme al equipo y lo que pide el profe. El partido pasado me tocó de puntero izquierdo y siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a mis compañeros”, agregó.

Por último, se unió a las palabras de Ortiz y reafirmó la obligación del Cacique. “Colo Colo siempre tiene que estar arriba, así que vamos a luchar por estar primeros”, concluyó.