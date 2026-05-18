SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    El entrenador del Cacique se mostró satisfecho luego de que sus pupilos lograran una expresivo triunfo por 6-2 ante Ñublense. El juvenil Leandro Hernández secundó sus palabras: “Colo Colo siempre tiene que estar arriba, así que vamos a luchar por estar primeros”.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Ortiz enaltece a Colo Colo tras la goleada ante Ñublense DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Colo Colo pasó la aplanadora sobre Ñublense. En el estadio Monumental, el Cacique exhibió su mejor versión del 2026 y goleó por 6-2 al conjunto chillanejo. Con 27 puntos, están en lo más alto de la Liga de Primera.

    En palabras del entrenador Fernando Ortiz, esta actuación tiene un valor especial por la dinámica mostrada en el campo y por la envergadura del rival. “Sucedieron muchas cosas en el partido. Más allá del marcador, convertimos las que tuvimos y generamos otras. Me da tranquilidad que los jugadores entienden el momento adecuado en cada partido. Hay que seguir trabajando, porque es algo que vamos constuyendo de a poco. Sacamos adelante un partido difícil, porque Ñublense es un rival jodido, trabado y que nunca se entrega”, contó al micrófono de TNT Sports.

    El DT argentino sabe que esta victoria ubica a sus pipulos en el lugar de privilegio, lejos del escolta Limache. Por este motivo, enaltece la posición en la tabla. “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos. Más allá que estamos en el primer lugar, siempre tenemos esa obligación por lo que representa la historia de este club”, señaló.

    Para seguir por la senda de la victoria, Ortiz debe superar un duro escollo que se asoma en el calendario. El próximo domingo, en el Claro Arena, visitará a Universidad Católica. “Se anticipa ese partido con trabajo, sabiendo que es un rival difícil. Es un clásico. Vamos a ir a proponer y buscar un resultado como lo hacemos siempre”, advirtió.

    La ilusión de Hernández

    Desde el lado de los protagonistas, Leandro Hernández se alzó como una de las figuras en la noche de Macul. El canterano abrió la goleada, con una anotación a los 14′, y cumplió con un gran cometido. “Se nos complicó por un momento y lo supimos sacar adelante. Necesitábamos la victoria, así que contento por eso. En lo personal, creo que lo estoy haciendo bien. No me quiero relajar porque esto recién comienza”, partió diciendo tras ser escogido como el más destacado del cotejo.

    Leandro Hernández abrió la goleada de Colo Colo ante Ñublense LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    En esa línea, el joven valor analizó su rol dentro del plantel. “Hoy me tocó jugar detrás de Javi (Correa), pero trato de adaptarme al equipo y lo que pide el profe. El partido pasado me tocó de puntero izquierdo y siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a mis compañeros”, agregó.

    Por último, se unió a las palabras de Ortiz y reafirmó la obligación del Cacique. “Colo Colo siempre tiene que estar arriba, así que vamos a luchar por estar primeros”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtizLeandro HernándezFútbol chilenoLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Lo más leído

    1.
    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    2.
    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    3.
    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    4.
    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato
    Chile

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos
    Negocios

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    El peor desenlace para Brayan Cortés: ataja dos penales, pero Argentinos Juniors deja escapar el pase a la final

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”
    Mundo

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad