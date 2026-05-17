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    Con una gran remontada: Benjamín Hites triunfa en su categoría en las 24 Horas de Nürburgring y supera a Max Verstappen

    Una espectacular actuación cumplió el piloto chileno, que por segunda vez en su carrera gana una prueba de estas características.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Benjamín Hites consiguió su segunda victoria en una prueba de 24 horas.

    Después de una dura víspera, el piloto nacional Benjamín Hites y sus tres compañeros del equipo alemán Black Falcon, los germanos Alexander Hardt y Benjamin Koslowski y el neerlandés Paul Meijer, triunfaron en la categoría GT3 Cup 2 en las 24 Horas de Nürburgring, superando un inicio complejo luego de incendiarse y ser chocado el auto de competición durante la tanda de clasificaciones del jueves pasado. Esto obligó a que tuvieran que competir con el auto de reserva, lo que acentúa el brillante logro.

    El cuarteto del equipo alemán Black Falcon realizó 148 giros al circuito de 25,378 kilómetros de Nordschleife en 24 horas, 5 minutos, 33 segundos y 289 milésimas, quedando además en la 18º posición en la clasificación general, siendo además la máquina más rápida fuera de la serie, la GT3 SP9, donde el campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen debió conformarse con el 37º lugar en la general.

    El ganador absoluto de la prueba fue el equipo Mercedes-AMG. La gran frustración fue para Verstappen, quien hasta tres horas y media antes lideraba las ubicaciones con más de 16 segundos de ventaja. Sin embargo, una falla en el eje de transmisión de su Mercedes AMG #3 lo mandó a boxes, donde lo repararon, pero el equipo perdió 21 vueltas, cayendo hasta el 37º puesto.

    El auto del chileno partió desde el casillero 95º, debido a que no pudieron mejorar el tiempo en la única vuelta de clasificación del jueves tras el incidente que tuvieron, pues el auto quedó irreparable.

    En 24 horas, el Team Black Falcon puso a punto la máquina para la competencia que se disputó entre las 15.00 horas del sábado y las 15.00 horas del domingo, con varias incidencias durante el día y la noche debido a las dificultades de la pista y las precipitaciones intermitentes, que provocaron numerosos problemas entre los competidores.

    La alegría del chileno

    Hites y sus compañeros salieron desde la última posición de su grupo (11º) y 95º en la general, pero ya hacia al atardecer del sábado lograron ubicarse en el liderato de su categoría, para no soltarlo más.

    “Fue genial e increíble todo lo acontecido. Empezamos el fin de semana con un accidente en la primera sesión de clasificación. Ahora somos los ganadores de la categoría gracias al equipo y mis compañeros. Todos hicieron un trabajo fantástico con el auto de reserva que nos llevó a este triunfo y sin cometer errores”, manifestó el deportista del Team Chile que obtiene un segundo triunfo en una carrera de 24 horas, algo inédito en un piloto nacional.

    La primera prueba de resistencia que ganó Hites fue en 2023 en las 24 Horas de Spa Francorchamps (Bélgica), y hoy, tres años después, vuelve a repetir la gracia para subirse a lo más alto del podio de ganadores.

    “Es una locura haber ganado las 24 Horas de Nürburgring. Es un sueño hecho realidad. Es un trabajo y objetivo cumplido. El auto de competencia se quemó y fue chocado. Quedó inservible. El equipo tomó el auto muleto que tenía y lo preparó. No pudimos volver a clasificar, así que nos fuimos a los últimos lugares en la categoría y en la general, pero hicimos una carrera correcta yendo a fondo, arriesgando y sin cometer errores. También tomamos buenas decisiones con los neumáticos cuando llovía. Quiero agradecer a todos quienes me han apoyado hasta ahora y a los que me siguen”, comentó el piloto.

    Benjamín Hites regresa a Chile el próximo martes 19 para continuar su preparación para la sexta fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) con las 6 Horas de Nürburgring en Alemania, el 19 y 20 de junio.

    Más sobre:AutomovilismoBenjamín HitesMax Verstappen24 Horas de Nürburgring

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