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    EN VIVO

    En vivo: la U se mide ante Cobresal con la pesada mochila de 10 años sin triunfos en El Salvador

    El equipo de Fernando Gago llega hasta el campamento minero para enfrentarse a uno de sus rivales más esquivos.

    Cobresal recibe a la Universidad de Chile ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Cobresal 0-0 Universidad de Chile

    Actualiza el relato aquí

    Tarjeta amarilla en Cobresal

    12′. Aaron Astudillo es el primer amonestado tras una falta sobre Ignacio Vásquez.

    Dominio de la U

    10′. Los primeros minutos son para los azules, mientras que Cobresal busca salidas rápidas a través de la contra.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Cobresal y Universidad de Chile ya se enfrentan en el campamento minero de El Salvador.

    Las bajas de la U

    El equipo de Gago presenta tres jugadores que se quedaron al margen. Marcelo Morales, por la banda izquierda, estaba suspendido. Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia, arrastran una lesión.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    La U llega a este duelo en el norte ubicándose en la séptima casilla, con 17 puntos. Cobresal, por su lado, arrastra una seguidilla de derrotas que lo han hundido hasta el antepenúltimo lugar, con apenas 10 unidades.

    La pesada mochila de la U

    El conjunto azul no celebra ante Cobresal en condición de visitante desde hace 10 años. Hay que remontarse a febrero del 2026 para encontrar el último triunfo como forastero.

    La formación titular de Universidad de Chile

    La formación titular de Cobresal

    Cobresal recibe a Universidad de Chile

    En el retorno de la Liga de Primera, los nortinos se miden a los azules en el campamento minero de El Salvador.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"CobresalLa UUniversidad de ChileFútbolFútbol chilenoLiga de Primera

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