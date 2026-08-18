Sigue la discusión por megarreforma en el TC y organismo analiza admisibilidad de requerimiento del gobierno

Santiago, 30 de julio de 2026. El Tribunal Constitucional revisa la admisibilidad de los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por diputados y senadores de oposición contra la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile

Tras sus definiciones respecto a presentaciones hechas por senadores y diputados de oposición, el Tribunal Constitucional (TC) inició este martes la revisión de forma del requerimiento del Presidente José Antonio Kast respecto a uno de los artículos de la megarreforma.

De acuerdo a la tabla del Pleno del TC, desde las 9.30 horas el organismo debe analizar la admisión a trámite y la admisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad respecto del artículo 31 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

El Ejecutivo busca que se declare inconstitucional el artículo que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

Según el requerimiento del Presidente, el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.

La semana pasada, el Senado aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo y la megarreforma terminó su tramitación en el Congreso.