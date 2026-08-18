Sigue la discusión por megarreforma en el TC y organismo analiza admisibilidad de requerimiento del gobierno
El Ejecutivo busca que el tribunal declare inconstitucional el artículo que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar servicios básicos en zonas afectadas por incendios a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.
Tras sus definiciones respecto a presentaciones hechas por senadores y diputados de oposición, el Tribunal Constitucional (TC) inició este martes la revisión de forma del requerimiento del Presidente José Antonio Kast respecto a uno de los artículos de la megarreforma.
De acuerdo a la tabla del Pleno del TC, desde las 9.30 horas el organismo debe analizar la admisión a trámite y la admisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad respecto del artículo 31 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.
El Ejecutivo busca que se declare inconstitucional el artículo que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.
Según el requerimiento del Presidente, el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.
La semana pasada, el Senado aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo y la megarreforma terminó su tramitación en el Congreso.
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