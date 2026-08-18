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    Nacional

    Sigue la discusión por megarreforma en el TC y organismo analiza admisibilidad de requerimiento del gobierno

    El Ejecutivo busca que el tribunal declare inconstitucional el artículo que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar servicios básicos en zonas afectadas por incendios a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Santiago, 30 de julio de 2026. El Tribunal Constitucional revisa la admisibilidad de los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por diputados y senadores de oposición contra la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Tras sus definiciones respecto a presentaciones hechas por senadores y diputados de oposición, el Tribunal Constitucional (TC) inició este martes la revisión de forma del requerimiento del Presidente José Antonio Kast respecto a uno de los artículos de la megarreforma.

    De acuerdo a la tabla del Pleno del TC, desde las 9.30 horas el organismo debe analizar la admisión a trámite y la admisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad respecto del artículo 31 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

    El Ejecutivo busca que se declare inconstitucional el artículo que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

    Según el requerimiento del Presidente, el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.

    La semana pasada, el Senado aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo y la megarreforma terminó su tramitación en el Congreso.

    Más sobre:MegarreformaTCTribunal ConstitucionalPresidente José Antonio Kast

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