Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

Más rápido y fácil: cómo funcionan los tótem de migración en el Aeropuerto de Santiago

Desde 2024, los pasajeros que ingresan o salen de Chile a través del Aeropuerto de Santiago cuentan con tótems de autoatención que permiten realizar gran parte del proceso de control migratorio.

Ahora, estos dispositivos de la Policía de Investigaciones (PDI) incorporaron una actualización que permite agilizar el procedimiento , principalmente al momento de registrar los datos del vuelo.

Más rápido y fácil: cómo funcionan los tótem de migración en el Aeropuerto de Santiago

Qué cambiará en el proceso

Hasta ahora, quienes utilizaban los tótems debían presentar su pasaporte o cédula de identidad chilena en el lector del dispositivo y luego colocar cuatro dedos de una mano en el lector de huellas dactilares.

Después, debían ingresar manualmente el país de procedencia y el destino, además de escribir el número del vuelo en el que habían llegado o en el que viajarían.

Finalmente, tenían que tomarse una fotografía mirando hacia el tótem.

Este proceso cambió durante agosto. Desde hace un par de semanas, los dispositivos incorporaron una nueva función que permite obtener automáticamente los datos del vuelo .

Un lector QR

Luego de presentar el documento de identidad, el tótem solicita al pasajero que acerque su pase de abordar ( boarding pass) al lector .

Este puede ser tanto el pase de abordar impreso como el código QR que aparece en el teléfono celular.

Más rápido y fácil: cómo funcionan los tótem de migración en el Aeropuerto de Santiago

De esta forma, ya no es necesario seleccionar manualmente el país de procedencia, el destino ni escribir el número de vuelo .

El sistema obtiene esos datos directamente desde el boarding pass y los muestra en pantalla.

El pasajero solo debe confirmar que la información sea correcta o editarla en caso de que exista algún error.

El resto del procedimiento se mantiene: se deben registrar cuatro huellas dactilares y posteriormente tomar una fotografía mirando hacia el dispositivo.

Una vez finalizado, el tótem muestra en pantalla la confirmación del proceso.

Ya no se entrega el papel con el código QR

La actualización también modificó lo que ocurre después de completar el trámite en el tótem.

Anteriormente, al finalizar el proceso, el pasajero recibía un papel impreso que contenía un código QR.

Ese comprobante debía ser entregado posteriormente al detective de la PDI, junto con el documento de identidad.

Ahora, ese papel dejó de entregarse. Una vez que aparece la confirmación en la pantalla del tótem, el pasajero debe dirigirse directamente donde el detective de la PDI .

En ese punto, el funcionario solicitará el pasaporte o la cédula de identidad para corroborar la información personal registrada durante el proceso.