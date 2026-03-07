SUSCRÍBETE
    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Lo que comenzó como una indignante escena en un aeropuerto de Estados Unidos terminó convirtiéndose en una historia viral con un giro inesperado. El animal, que fue rescatado tras el escándalo y la detención de su dueña, finalmente encontró un nuevo hogar: la casa del mismo policía que llevó el caso.

    Por 
    Constanza Llefi
    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño. Foto: LVMPD

    Durante el mes de febrero, la historia de un perro goldendoodle conmocionó a usuarios de redes sociales a lo largo del mundo, después de que su dueña haya decidido abandonarlo en un aeropuerto.

    El caso se viralizó en las redes sociales y causó un asombro significativo en las personas y usuarios, sobre todo de Estados Unidos, debido a la reacción que tuvo la dueña del cachorro al ser increpada y, también, por el desenlace de la historia.

    Estos son los detalles sobre el caso de Gemirah Hobbs, que decidió abandonar a su perro en el aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas.

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño Foto: JetBlue por LVMPD

    De un trámite a una detención: así escaló el abandono que dejó al perro bajo custodia de una ONG

    El 2 de febrero de este año, la señora Hobbs se dirigió, junto a su mascota, al aeropuerto a registrarse para tomar un vuelo. Al llegar al mostrador del recinto, el empleado de la aerolínea JetBlue que se encargó de atenderla, le pidió a la mujer la documentación requerida que exigen las aerolíneas para volar con perros.

    Si bien esto depende de cada empresa, país y aeropuerto, los papeles que generalmente piden son: el certificado de salud veterinario, que debe ser emitido máximo 10 días antes del viaje, el carnet de vacunación al día y la identificación por microchip del animal.

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Resultó que la mujer no tenía la documentación adecuada para poder volar con su perro de dos años. Generalmente, una persona optaría por suspender el viaje o, si es una emergencia, llamar a algún familiar y pedirle que se haga cargo de los cuidados del animal por unos días.

    Sin embargo, la señora Hobbs prefirió decirle al encargado de servicio: “Llama a control de animales. No voy a perder mi vuelo”. Posteriormente, ató a su mascota en el mostrador y se fue sin él.

    Rápidamente, fue increpada por la policía. Los oficiales emitieron una citación por el delito y comenzaron a escoltarla de vuelta al mostrador. Cabe recalcar que la ley federal de Estados Unidos y Nevada considera el abandono un delito de maltrato animal, que conlleva arresto, cargos penales, multas e incluso penas de prisión por crueldad.

    Cuando la estaban llevando, la policía declaró que se volvió “disruptiva”. Según el informe policial, Hobbs se negó a seguir instrucciones y comenzó a pelear, por lo que los oficiales no tuvieron más remedio que esposarla.

    Tras eso, se dejó caer al piso y se negó a moverse por sí sola, lo que obligó a los oficiales a cargarla en brazos.

    La mujer fue acusada de los delitos de abandono de animales, obstrucción a un funcionario público y resistencia al arresto. En cuanto al perro, los servicios de protección animal de Las Vegas, se hicieron cargo de la mascota hasta que la señora Hobbs se presentara para buscarlo.

    Pasaron diez días sin que ella fuera a buscarlo, por lo que el animal fue entregado a Retriever Rescue Las Vegas, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo acabar con la crueldad de los perros, principalmente aquellos de razas retriever.

    La ONG decidió cambiar el nombre del animal, y rebautizarlo como JetBlue, en honor a la aerolínea.

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Una historia con un final feliz

    La historia del goldendoodle causó diversas reacciones en redes sociales y se volvió viral. Pero, después de haber sido abandonado, cientos de personas se organizaron para hacer cosas por JetBlue.

    Sus cuidadores de la fundación lo llevaron de compras a una tienda de mascotas, donde el perrito pudo elegir juguetes para llevarse. Además, Dog Supplies Outlet, una reconocida cadena de artículos de mascotas en Estados Unidos, donó alimento por un año para él.

    El can recibió cientos de solicitudes para ser adoptado. Sin embargo, quienes acabaron por llevarse al pequeño no fue ni nadie más ni nadie menos que la familia de uno de los oficiales de policía que manejó el caso de abandono.

    El oficial Skeeter Black y su familia habían estado buscando a un perro para adoptar desde septiembre, pero el contexto de JetBlue y la relación entre él y el oficial, lo hicieron el candidato perfecto para que se transforme en el nuevo integrante de la familia.

    El perro ya encontró un hogar, hecho que alegró a miles de personas. Sin embargo, quienes siguieron su caso a través de las noticias y redes sociales hicieron el llamado a la tenencia responsable y a rescatar animales necesitados de ayuda: “Hay muchos perros que necesitan ayuda. ¡Anhelo que las miles de personas que aplicaron para adoptar a JetBlue consideren adoptar un perro distinto de otros refugios!”, comentó un usuario en la publicación del departamento de policía de Las Vegas.

    Más sobre:HistoriaEstados UnidosViralMascotasPerroRedes socialesLas Vegas

