La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

Colombia se encuentra en un periodo de elecciones legislativas. El próximo 8 de marzo, los 41 millones de ciudadanos habilitados para sufragar elegirán a las personas que representarán el Congreso de la República, durante el plazo de 2026 a 2030.

En total, se determinarán 102 senadores y 183 representantes. Los candidatos son de diversos partidos, ideas y sectores políticos, aunque, hay una candidata en específico que llamó la atención de muchos: Gaitana IA.

¿Qué la hace destacar? La aspirante no es una humana real de carne y hueso, sino que es una “persona” creada mediante Inteligencia Artificial.

Gaitana compite por uno de los dos escaños a los que tienen derecho los pueblos indígenas en el Senado, y también por el único puesto disponible los pueblos en la Cámara de Representantes.

¿Qué se sabe sobre Gaitana IA?

La entidad creada con tecnología generativa se ve muy similar a un personaje de la famosa película de James Cameron, Avatar.

Según lo señalado por El País, la mujer hace campaña para el Movimiento Político Indígena Antisistema y busca representar, justamente, a una mujer nativa. Su piel es de color azul, su contextura es delgada, su cabello oscuro, largo y lacio.

El discurso de Gaitana está enfocado en temas como el cuidado del agua, la protección del medio ambiente, el fin de la explotación laboral y la participación amplia de la comunidad en decisiones legislativas.

Pero, su propuesta más innovadora y a la que más enfoque le dio, es la tecnología y la democratización de la digitalización. La candidata promete que ella será un modelo de participación ciudadana, enfocada en los aspectos digitales.

De ser elegida, la comunidad podrá votar virtualmente como ellos creen que deberían tratarse o definirse los temas legislativos de la agenda del Congreso. La opción con más apoyo por parte de los usuarios virtualmente determinará como la IA votará oficialmente.

Es decir, las personas tendrán la voluntad de determinar el voto legislativo.

Además, el sistema promete ser transparente, mediante una tecnología que registrará cada votación y decisión comunitaria en un libro público e inalterable. El objetivo de la candidata generada por IA es ampliar y extender las maneras en las que se lleva a cabo la participación ciudadana, más allá de los métodos tradicionales y aprovechando la tecnología que, en la actualidad, está muy presente.

En la papeleta, Gaitaina aparecerá con las siglas IA como opción.

¿Cómo podría llegar a legislar una IA?

La respuesta es simple, no lo hará, o al menos no como lo imaginamos . Gaitana tiene, en realidad, dos creadores humanos que la representan: Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico, candidato a Senador, y Alba Luz Rincón, socióloga, candidata a Representante.

Quienes marquen la preferencia IA en la papeleta, en realidad le darán los votos a las personas asociadas. En palabras simples, un avatar no llegará al Congreso.

De todas formas, la candidatura ha sido declarada por varios usuarios en redes sociales y por medios de noticias como un hecho inédito en la política. También, ha generado discusión sobre los límites éticos de la Inteligencia Artificial en procesos importantes ligados a la representación política.