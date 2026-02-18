1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

Contra todo pronóstico entre los nostálgicos de la oficina presencial, el trabajo remoto o teletrabajo no fue una moda pasajera. Se quedó. Se instaló. Y, para muchos, se transformó en la norma hasta hoy.

Según el último estudio “IKEA Life at Home 2025”, cerca de un tercio de los chilenos (un 34%, para ser exactos) sigue trabajando desde su casa. Esto consolida una realidad que ya sospechábamos: el home office y los modelos híbridos dejaron de ser una solución de emergencia para convertirse en parte del paisaje doméstico nacional.

Pero hay una diferencia entre trabajar en la mesa del comedor apartando las migas del desayuno y tener un espacio dedicado. Aquí es donde el escritorio deja de ser un simple mueble más para transformarse en una estación de trabajo, un “setup” que define nuestra productividad y hasta el orden personal.

Javier Grez, Sales Manager Regional de IKEA, da un diagnóstico actual: “El escritorio es el punto de partida para organizar el espacio de trabajo. Cuando está bien pensado y se adapta a la forma de trabajar de cada persona, facilita la concentración, el orden y la productividad”.

La pregunta es: ¿Cómo se diseña ese espacio cuando los metros cuadrados escasean y los presupuestos varían? La respuesta parece estar en la modularidad y en entender qué tipo de usuario eres.

Dime cómo trabajas y te diré qué escritorio necesitas

No existe un “escritorio único” para todos. La tendencia apunta a la personalización basada en perfiles de usuario, algo muy similar a cómo configuramos, por ejemplo, un PC.

Según el análisis de la marca sueca, hoy podemos identificar tres arquetipos claros en los hogares chilenos:

El Organizado: es el usuario que prioriza el orden visual por sobre todo. Necesita superficies limpias y soluciones de almacenamiento agresivas (cajoneras, organizadores) para que nada distraiga. Para ellos, el escritorio es un lienzo en blanco que facilita la concentración. El Creativo: aquí la rigidez no sirve. Este perfil necesita un espacio modular que aguante el caos controlado del proceso creativo. Alturas ajustables, superficies combinadas y accesorios que permitan tener herramientas visuales o manuales a mano son la norma. El Gamer o Estudiante intensivo: un perfil que ha crecido exponencialmente. No se trata solo de luces RGB sino de estabilidad y resistencia. Este usuario requiere mesas que soporten el peso de monitores ultrawide, torres pesadas y, crucialmente, una gestión de cables que no convierta la habitación en una selva de plástico.

La tecnología detrás del mueble

Lo interesante es que el proceso de armar este espacio se ha vuelto tan digital como el trabajo mismo.

La ergonomía y la identidad son factores críticos. El estudio revela que un 48% de los chilenos considera que el orden es clave para la comodidad, y un 40% necesita que su espacio refleje su identidad.

Para resolver la ecuación de “espacio vs. necesidad”, las herramientas de realidad aumentada (AR) están jugando un rol fundamental.

Plataformas como el planificador de IKEA.cl permiten hoy “proyectar” los muebles en 3D dentro de tu propia pieza antes de comprar un solo tornillo.

Es la lógica del “pruébalo antes de comprarlo” llevada al living de tu casa.

“La modularidad permite crear escritorios a medida, eligiendo tamaño, almacenamiento, colores y tipo de estructura, según lo que cada persona realmente necesita”, explica Grez sobre esta filosofía tipo Lego aplicada al mobiliario.

En un 2026 donde la casa es oficina, sala de clases, cine y al mismo tiempo hogar, el escritorio se ha ganado su lugar como el centro de operaciones de nuestras vidas digitales. Y tú, ¿ya actualizaste tu setup?