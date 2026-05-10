El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

Brasil y Argentina dominaron la ceremonia 2026 de los Premios Platino. El agente secreto se impuso en las categorías de cine y El Eternauta se consagró en los apartados de series.

En una gala celebrada en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), la cinta ganó los reconocimientos a Mejor película iberoamericana de ficción, Mejor dirección (Kleber Mendonça Filho), Mejor interpretación masculina (Wagner Moura) y Mejor guión (Mendonça Filho).

Esos trofeos se suman a los tres que ya tenía con anterioridad: Mejor dirección de arte, Mejor dirección de montaje y Mejor música original, que se revelaron a mediados de abril y se entregaron en otra ceremonia realizada en Parque Xcaret este jueves 7. Así, el filme ambientado en Recife en 1977 –que actualmente se puede ver en la plataforma Mubi– cerró su cosecha con siete.

El Eternauta, la serie basada en la célebre novela gráfica escrita por Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, se apoderó de los galardones a Mejor miniserie o teleserie cinematográfica, Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie (Ricardo Darín) y Mejor creador en miniserie o teleserie (Bruno Stagnaro).

Más los cinco premios que alcanzó en la previa, la serie de Netflix –que ya prepara su segunda temporada– totalizó ocho distinciones, triunfando de manera contundente en ese apartado.

En tanto, la cinta española Sorda se quedó con la categoría a Mejor ópera prima, donde también postulaba la chilena La misteriosa mirada del flamenco. El largometraje de Diego Céspedes llegaba con dos nominaciones: la otra categoría, Mejor dirección de arte, entregada previamente, recayó en El agente secreto.

En una jornada redonda para Brasil, ese país también celebró victorias en Mejor película documental (Apocalipsis en los trópicos) y Mejor serie de larga duración (Belleza fatal).

Otras categorías reveladas durante el evento central fueron Mejor interpretación femenina (Los domingos, Blanca Soroa), Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie (Las muertas, Paulina Gaitán), Mejor película de animación (Olivia & las nubes) y Mejor comedia iberoamericana de ficción (La cena).

Uno de los momentos más especiales estuvo protagonizado por Guillermo Francella. El actor argentino recogió el Premio Platino de Honor, un reconocimiento a su destacada carrera de más de cuatro décadas en cine, teatro y televisión.

“Si hay algo que me sostuvo siempre fue la pasión. Esa fuerza medio inexplicable que te hace insistir, volver a empezar, creer otra vez, incluso cuando las cosas no salen”, expresó, junto con asegurar que “esta distinción no la siento como un cierre, sino que como una pausa para mirar atrás y agradecer. Agradecer de verdad, porque nadie llega solo. Nunca”.

La ceremonia 2027 de los Premios Platino se desarrollará en Madrid, ciudad que acoge el evento año por medio.