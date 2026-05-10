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    EN VIVO

    Revive la consagración del OL Lyonnes de Tiane Endler en la Copa de Francia ante el PSG

    La arquera chilena es titular en la definición y va por un nuevo título en Europa.

    En vivo: OL Lyonnes de Tiane Endler enfrenta al PSG en la final de la Copa de Francia. Foto: @tianeendler

    Minuto a minuto

    PSG 1-4 OL Lyonnes

    Actualiza el relato

    Hasta la próxima

    Gracias por acompañarnos en la definición de la Copa de Francia femenina. Revisa el comentario del encuentro y todo el contenido de El Deportivo.

    OL Lyonnes es campeón

    90′. Finaliza el partido. OL Lyonnes de Tiane Endler se impuso por 4-1 frente al PSG en la final de la Copa de Francia.

    Gol de OL Lyonnes

    74′. Lindsey Heaps aumenta para el equipo de Endler.

    Gol del PSG

    63′. Merveille Kanjinga supera a Christiane Endler y descuenta.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. OL Lyonnes de Endler pasa por encima del PSG.

    Finaliza el primer tiempo

    45′. OL Lyonnes de Christiane Endler está goleando al PSG en la final de la Copa de Francia.

    Gran atajada de Tiane Endler

    43′. Jennifer Echegini remata y obliga a Endler a intervenir para evitar el descuento.

    Gol de OL Lyonnes

    40′. Vicki Bècho repite y es goleada para el equipo de Endler en la final de la Copa de Francia.

    Gol de OL Lyonnes

    35′. Vicki Bècho anota y aumenta para el equipo de Tiane Endler.

    Gol de OL Lyonnes

    23′. Melchie Dumornay abre la cuenta para el equipo de Endler.

    Comienza el partido

    1′. Ya juegan PSG y OL Lyonnes en la final de la Copa de Francia en el Stade du Hainaut, en Valenciennes.

    Antecedentes

    Así llega Christiane Endler a la final de la Copa de Francia. Léelo en El Deportivo.

    Formación de OL Lyonnes

    Formación del PSG

    Bienvenidos

    Christiane Endler es titular en la final de la Copa de Francia en el OL Lyonnes ante PSG y tu podrás vivir el duelo junto a El Deportivo.

    Más sobre:FútbolFútbol FemeninoEn vivoMinuto a MinutoPSGTiane EndlerChristiane EndlerOL LyonnesCopa de Francia

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