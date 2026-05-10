Revive la consagración del OL Lyonnes de Tiane Endler en la Copa de Francia ante el PSG
La arquera chilena es titular en la definición y va por un nuevo título en Europa.
Minuto a minuto
PSG 1-4 OL Lyonnes
Hasta la próxima
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OL Lyonnes es campeón
90′. Finaliza el partido. OL Lyonnes de Tiane Endler se impuso por 4-1 frente al PSG en la final de la Copa de Francia.
Gol de OL Lyonnes
74′. Lindsey Heaps aumenta para el equipo de Endler.
Gol del PSG
63′. Merveille Kanjinga supera a Christiane Endler y descuenta.
Inicia el segundo tiempo
46′. OL Lyonnes de Endler pasa por encima del PSG.
Finaliza el primer tiempo
45′. OL Lyonnes de Christiane Endler está goleando al PSG en la final de la Copa de Francia.
Gran atajada de Tiane Endler
43′. Jennifer Echegini remata y obliga a Endler a intervenir para evitar el descuento.
Gol de OL Lyonnes
40′. Vicki Bècho repite y es goleada para el equipo de Endler en la final de la Copa de Francia.
Gol de OL Lyonnes
35′. Vicki Bècho anota y aumenta para el equipo de Tiane Endler.
Gol de OL Lyonnes
23′. Melchie Dumornay abre la cuenta para el equipo de Endler.
Comienza el partido
1′. Ya juegan PSG y OL Lyonnes en la final de la Copa de Francia en el Stade du Hainaut, en Valenciennes.
Antecedentes
Así llega Christiane Endler a la final de la Copa de Francia. Léelo en El Deportivo.
Formación de OL Lyonnes
Formación del PSG
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Christiane Endler es titular en la final de la Copa de Francia en el OL Lyonnes ante PSG y tu podrás vivir el duelo junto a El Deportivo.
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