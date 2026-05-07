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    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Nintendo promete exprimir su última consola con lo que anunciaron como “una experiencia cinematográfica” para junio próximo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Si fuiste de los que vibró viendo a Fox McCloud surcar la pantalla grande en la reciente The Super Mario Galaxy Movie, Nintendo tiene una noticia que te hará saltar del asiento. En un sorpresivo y nostálgico Star Fox Direct transmitido este miércoles, la gran N confirmó lo que muchos veníamos soñando: el zorro espacial y su legendario escuadrón están de regreso.

    Y no lo hacen con un port menor, sino con una reimaginación total de la aventura que nos voló la cabeza en la Nintendo 64. Bautizado simplemente como Star Fox, el título aterrizará el próximo 25 de junio para sacarle todo el jugo a la flamante Nintendo Switch 2.

    El Sistema Lylat como nunca lo habías visto

    La premisa sigue intacta: el maníaco científico Andross busca apoderarse del sistema estelar Lylat, y solo Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi y Slippy Toad se interponen en su camino.

    Sin embargo, el envoltorio es completamente de nueva generación.

    Esta versión es descrita por Nintendo como una “experiencia cinematográfica” construida desde cero. Esto se traduce en una renovación visual completa que nos permitirá explorar desde los océanos híper contaminados de Zoness hasta la metrópolis de Corneria con un nivel de detalle inédito.

    El paquete nostálgico se cierra con diseños de personajes actualizados, escenas cinemáticas totalmente nuevas, diálogos cien por ciento doblados y una majestuosa banda sonora orquestal que promete ponernos los pelos de punta al subirnos al Arwing.

    Modos de juego: la vieja escuela y la nueva guardia

    Para sobrevivir al fuego enemigo, las mecánicas clásicas dicen presente: podrás frenar en el aire, usar el Boost para ganar velocidad, dar volteretas y, por supuesto, hacer el sagrado barrel roll.

    El título divide su propuesta en tres grandes frentes: Modo Campaña, la experiencia clásica y ramificada. Viajarás por distintos planetas y campos de asteroides en combates de vuelo libre. Tus decisiones, desempeño y objetivos cumplidos alterarán la ruta que tomes a través del Sistema Lylat, garantizando esa rejugabilidad infinita que hizo grande al original. Comienzas en Fácil o Normal, con la meta de ganar medallas para desbloquear la dificultad Experto.

    Además del Modo Desafío, pensado para los más veteranos (en dificultades Normal y Experto). Te permite revisitar escenarios ya superados, pero enfrentando nuevos objetivos y retos que no aparecen en la campaña principal.

    Y finalmente el Battle Mode, acaso el salto definitivo al competitivo. Se trata de combates aéreos 4 contra 4 (hasta ocho jugadores en total) donde el Equipo Star Fox se enfrenta al Equipo Star Wolf. Habrá tres escenarios con misiones específicas: controlar zonas en Corneria, recolectar cristales en Fichina o robar cargamento pirata en el Sector Y. Se podrá jugar en partidas privadas online o mediante matchmaking.

    Lee también:

    Más sobre:Star FoxNintendo Switch 2VideojuegosTecnologíaConsolasNintendoStar Fox 64PortThe Super Mario Galaxy MovieStar Fox DirectFox McCloudPeppy HareFalco LombardiSlippy Toadbarrel roll

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