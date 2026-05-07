SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

    Teherán afirmó durante este miércoles que “aún se está considerando” la oferta de Washington, mientras Donald Trump declaró que EE.UU. mantuvo “conversaciones muy positivas" con el país de Medio Oriente y que es posible llegar a un acuerdo.

    Por 
    Lya Rosen
    Miles de personas se manifiestan en favor del nuevo líder supremo de Irán. Foto: Archivo.

    Se espera que Irán entregue este jueves su respuesta a los mediadores sobre la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, según informó este miércoles una fuente local a CNN.

    Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara que Estados Unidos mantuvo “conversaciones muy positivas con Irán en las últimas 24 horas” y que es posible llegar a un acuerdo.

    Teherán, por su parte, había afirmado que la propuesta de Washington para poner fin a la guerra “aún se está considerando”, tras los informes que indicaban que ambas partes podrían estar cerca de un acuerdo.

    “La propuesta estadounidense aún está siendo revisada por Irán y, una vez concluida, informará a la parte pakistaní de su opinión”, declaró Ismail Baghaei, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, a la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní (ISNA).

    De la misma forma, Mohammad Ishaq Dar, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán -el país mediador en las conversaciones-, afirmó que su país está “esforzándose por convertir este alto el fuego en el fin definitivo de esta guerra”.

    Durante este mismo día, el portal de noticias estadounidense Axios informó que la Casa Blanca cree que podría estar cerca de firmar un memorando de entendimiento de 14 puntos con Irán.

    El medio describió al memorándum como un documento de una página y 14 apartados que podría establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

    Entre sus puntos se contarían la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones y el restablecimiento del libre tránsito por el Estrecho de Ormuz.

    Esto de acuerdo a dos funcionarios estadounidenses y a otras dos fuentes que estaban al tanto de la situación, que afirmaron a Axios que muchos de los términos expuestos en el memorando estarían supeditados a la consecución de un acuerdo final.

    En respuesta al portal, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, escribió en X que “los estadounidenses no ganarán nada en una guerra que están perdiendo que no hayan ganado en negociaciones cara a cara”.

    Para luego afirmar que su país “tiene el dedo en el gatillo y está preparado”, advirtiendo que si Estados Unidos no “se rendía y concedía las concesiones necesarias”, Irán “daría una respuesta dura y lamentable”.

    También afirmó que Irán “tiene el dedo en el gatillo y está preparado” y advirtió que si Estados Unidos no “se rendía y concedía las concesiones necesarias”, Irán “daría una respuesta dura y lamentable”.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald TrumpIsmail BaghaeiRespuestaPropuestaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui

    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

    Alcaldes abordan con Kast tensión por contribuciones y aseguran que el Ejecutivo “busca distintas estrategias” hacia una solución

    Parisi arremete contra el gobierno tras caída del acuerdo con el PDG por megarreforma: “Es feo lo que hace”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Lo más leído

    1.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    2.
    Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

    Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

    3.
    Trump asegura que pondrá fin a la ofensiva y al “efectivo” bloqueo en Ormuz si Irán “acepta cumplir lo acordado”

    Trump asegura que pondrá fin a la ofensiva y al “efectivo” bloqueo en Ormuz si Irán “acepta cumplir lo acordado”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui
    Chile

    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui

    PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

    Alcaldes abordan con Kast tensión por contribuciones y aseguran que el Ejecutivo “busca distintas estrategias” hacia una solución

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento
    Negocios

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    Estudio propone cuatro fórmulas para flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y dar acceso al crédito a más de 200 mil personas

    Kast por Ley Lafkenche: “Se prestó para abusos inimaginables”

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Con uno más casi todo un tiempo: la UC no derriba el muro de Cruzeiro y estrecha la lucha en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Con uno más casi todo un tiempo: la UC no derriba el muro de Cruzeiro y estrecha la lucha en la Copa Libertadores

    Cruzeiro se queda con 10: revisa la expulsión de Keny Arroyo en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    Revive el empate entre Universidad Católica y Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra
    Mundo

    Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

    Lula llega a Washington para reunirse con Trump este jueves

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera