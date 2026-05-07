Irán respondería este jueves a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

Se espera que Irán entregue este jueves su respuesta a los mediadores sobre la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, según informó este miércoles una fuente local a CNN.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara que Estados Unidos mantuvo “conversaciones muy positivas con Irán en las últimas 24 horas” y que es posible llegar a un acuerdo.

Teherán, por su parte, había afirmado que la propuesta de Washington para poner fin a la guerra “aún se está considerando”, tras los informes que indicaban que ambas partes podrían estar cerca de un acuerdo.

“La propuesta estadounidense aún está siendo revisada por Irán y, una vez concluida, informará a la parte pakistaní de su opinión” , declaró Ismail Baghaei, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, a la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní (ISNA).

De la misma forma, Mohammad Ishaq Dar, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán -el país mediador en las conversaciones-, afirmó que su país está “esforzándose por convertir este alto el fuego en el fin definitivo de esta guerra”.

Durante este mismo día, el portal de noticias estadounidense Axios informó que la Casa Blanca cree que podría estar cerca de firmar un memorando de entendimiento de 14 puntos con Irán.

El medio describió al memorándum como un documento de una página y 14 apartados que podría establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

Entre sus puntos se contarían la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones y el restablecimiento del libre tránsito por el Estrecho de Ormuz .

Esto de acuerdo a dos funcionarios estadounidenses y a otras dos fuentes que estaban al tanto de la situación, que afirmaron a Axios que muchos de los términos expuestos en el memorando estarían supeditados a la consecución de un acuerdo final.

En respuesta al portal, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, escribió en X que “los estadounidenses no ganarán nada en una guerra que están perdiendo que no hayan ganado en negociaciones cara a cara”.

Para luego afirmar que su país “tiene el dedo en el gatillo y está preparado”, advirtiendo que si Estados Unidos no “se rendía y concedía las concesiones necesarias”, Irán “daría una respuesta dura y lamentable”.

También afirmó que Irán “tiene el dedo en el gatillo y está preparado” y advirtió que si Estados Unidos no “se rendía y concedía las concesiones necesarias”, Irán “daría una respuesta dura y lamentable”.