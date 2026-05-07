Hombre de 65 años muere apuñalado en toma de Miraflores Alto en Viña del Mar

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el homicidio de un hombre de 65 años registrado durante la tarde de este miércoles en el sector de la toma de Miraflores Alto, en la comuna de Viña del Mar.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de detectives de la BH y peritos de la Brigada de Criminalística hasta el pasaje Canberra con pasaje Nahuel, donde ocurrió el hecho.

Según detalló el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, la víctima corresponde a un ciudadano chileno de 65 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba tres heridas cortopunzantes a la altura del tórax.

De acuerdo con el examen médico criminalista realizado en el sitio del suceso, la causa de muerte corresponde a un “traumatismo torácico por herida cortopenetrante”, indicó Gallardo.

Actualmente, detectives de la PDI realizan levantamiento de evidencias, empadronamiento de testigos y diversas diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos y determinar la identidad de él o los autores del crimen.