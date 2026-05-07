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    La Roja femenina Sub 17 cae en los penales ante Brasil y deberá buscar el cupo al Mundial frente a Ecuador

    Las dirigidas de Vanessa Arauz ganaban con remontada por 2-1, pero cedieron el empate, a siete del final. En la definición cayeron por 5-3 y deberán pelear su paso a la cita de Marruecos ante Ecuador, el próximo domingo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Foto: La Roja en X.

    La selección chilena femenina Sub 17 dio una muestra clara de desarrollo futbolístico. El equipo empató 2-2 (ganaba 2-1 con remontada) ante el equipo de Brasil, potencia regional en la categoría, y forzó los penales. En la definición las de verde y amarillo ganaron 5-3, resultado que obliga a las rojas a jugarse un cupo ante Ecuador, el próximo domingo.

    Porque la escuadra nacional no se amedrentó frente a la jerarquía de la versión femenina del Scratch. Al contrario, con juego ordenado y una fuerte presencia en el mediocampo, supo contener la potencia de su rival.

    No solo eso, las dirigidas de Arauz también encontraron la manera de generar presencia cerca del arco contrario. Así ocurrió a los 4 minutos, cuando Antonella Martínez intentó desde muy lejos.

    Primer cuarto de hora en el que las rojas supieron contener a la gran potencia sudamericana. Además, con algunos atrevimientos individuales daba cuenta de que tenía armas para llevarse el duelo. Lo entendió Amaral Farías, quien a los 11 minutos remató desde lejos para provocar inquietud.

    Sin embargo, después de los 20 minutos, Brasil empezó a encontrar los caminos para acercarse a la portería nacional. Supo vulnerar esa primera línea de resistencia y el juego por las bandas hizo daño en la resistencia chilena.

    A los 23’, el mediocampo chileno dejó abierto el callejón para la canarinha Yasmin Queiroz, lateral que ensayó un largo disparo que se fue sobre el arco de Oriana Cristancho. Momentos más tarde, la portera roja estuvo notable para atajar el remate bombeado de Helena Rodrigues. En la jugada siguiente, las mismas protagonistas se volvieron a encontrar, otra vez con el triunfo en la batalla para la arquera chilena.

    Pese a los momentos de agobio, las juveniles nacionales no renunciaban al contragolpe y encontraban espacios para mostrar credenciales. Pasada la media hora de partido, Valentina Contreras puso a trabajar a la golera brasileña Nathália Cardoso, quien respondió ante un intento que fue perdiendo potencia en su trayectoria.

    Cuando el duelo se iba en su primera etapa, la zaguera brasileña Yasmin Queiroz ganó el cabezazo en el tiro de esquina, pero no pudo darle dirección para abrir la cuenta.

    Tan cerca

    Sin embargo, en el comienzo del tiempo complementario, las jugadoras del gigante sudamericano redoblaron la apuesta. Presionaron más arriba y agobiaron la salida de las chilenas.

    En ese contexto, no demoraron en abrir la cuenta. A los 51 minutos, el desborde de Leticia en la derecha encontró adelantada a la zaga nacional, logró un centro preciso que Nicolly dejó pasar en el punto penal para que Sofía Gamonal consiguiera el 1-0.

    Pero las dirigidas de Arauz de ninguna manera bajaron los brazos. En una ráfaga lograron la espectacular remontada, al menos momentánea, para escribir su nombre en el próximo mundial de la categoría.

    A los 69 minutos, Amaral Farías escapó de la marca brasileña e inventó una habilitación precisa para Amparo Abarca, quien enfrentó a la portera rival y con una definición certera puso el 1-1.

    Instantes más tarde, a los 72’, con Brasil posicionado en el campo chileno, Antonella Martínez vio correr a Elisa Cornejo y la asistió con un pase de 30 metros para que la delantera enfrentara a la portera y finalizara la jugada con un remate preciso para el 2-1.

    Tras la ventaja parcial, las jugadoras nacionales comenzaron a tocar en campo contrario para encender la desesperación de las de verde y amarillo. Pese a ello, un nuevo descuido defensivo de las de Arauz permitió la paridad parcial. Carol Melo ensayó un largo pase, Nicolly volvió a amagar y el balón quedó en los pies de Mari Candido que definió con la punta del pie para el 2-2 que, a la larga, fue el resultado final en los 90 minutos.

    Paridad que obligó a definir el cupo mundialista en los penales. En la definición, las chilenas cayeron 5-3, después de que la defensora Constanza Sánchez estrellara su remate en el horizontal. Las rojas buscarán el cupo al Mundial de Marruecos el domingo, ante Ecuador.

    Más sobre:Fútbol FemeninoSelección Chilena Femenina Sub 17Selección Brasileña Femenina Sub 17Sudamericano Femenino Sub 17

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