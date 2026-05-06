El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta.

La situación familiar de Nelson Acosta está lejos de ser tranquila. Pese a que el extécnico de la Roja y múltiples clubes del fútbol chileno está enfermo, su entorno se ha tensionado públicamente a partir de diferencias entre sus hijos respecto a su cuidado y las decisiones sobre en torno a tratamiento.

El exentrenador fue diagnosticado con Alzheimer hace nueve años. Desde entonces, su estado de salud ha sido manejado en el ámbito privado, con escasa información pública y con residencia en su parcela en San Vicente de Tagua Tagua.

Ahora, la disputa se configura entre dos posiciones dentro de la familia. Tras la designación Silvana Acosta (hija de Nelson) como curadora del exentrenador, sus hermanos, Damián y Julio, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Rancagua para impugnar esa determinación.

En medio del lío legal, la hija del exDT realizó un llamado público para solicitar ayuda. A través de redes sociales, planteó que existen dificultades para acceder al dinero que, según indicó, pertenece al exentrenador. “No le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria, en sociedades a las cuales no podemos acceder. Yo tuve que solicitar un crédito en la banca para poder ayudarlo en esta situación”, señaló.

En esa línea, sostuvo que existe una resolución judicial al respecto. “El 5 de abril de 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que mi papá necesita cuidados y protección y conminó al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a que agilizara los procesos para obtenerlos”, afirmó. Sin embargo, aseguró que “más de un año después, esto no ha sucedido”.

Silvana Acosta también apuntó a la necesidad de mover su padre desde su propiedad hacia la capital. “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo, porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene”, indicó.

Además, cuestionó el rol del curador designado por el tribunal. “En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, afirmó.

Nelson Acosta en su etapa como técnico de la Roja.

La respuesta de sus hermanos

En la vereda opuesta, sus hermanos Damián y Julio Acosta, junto a otros integrantes de la familia, emitieron una declaración pública en la que entregan una versión distinta.

“Durante años, como familia, hemos resguardado su privacidad, su dignidad, su bienestar y su derecho a vivir esta etapa con la tranquilidad y el respeto que siempre ha merecido”, señalaron.

En el texto, sostienen que el exentrenador cuenta con los medios suficientes para seguir en San Vicente de Tagua Tagua. “Nuestro padre cuenta con los recursos necesarios para sus cuidados y con seguimiento médico y profesional permanente, recibiendo atención especializada y continua acorde a sus necesidades”, apuntan.

También enfatizan que las decisiones adoptadas responden a la voluntad previa del propio Nelson Acosta. “Se ha procurado respetar también la decisión que él tomó, junto a nuestra madre, de vivir esta etapa de su vida en su tierra, en su campo y en el lugar que ambos eligieron para envejecer juntos”, indican.

Finalmente, cuestionan la exposición que le dio Silvana Acosta al caso. “Creemos profundamente que situaciones tan íntimas y delicadas como la salud de nuestro padre deben enfrentarse con hechos, responsabilidad y trabajo silencioso, no desde cámaras, ni redes sociales”, concluyen.