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    Ya no es solo el Alzheimer: ¿Por qué la hija de Nelson Acosta pide ayuda?

    Silvana Acosta expone el problema que dificulta el traslado del histórico seleccionador a Santiago, para brindarle los cuidados que necesita. Hace nueve años fue diagnosticado con el mal de Alzheimer.

     
    Más sobre:LT ExplicaNelson AcostaPelao Acosta

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