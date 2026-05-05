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Ya no es solo el Alzheimer: ¿Por qué la hija de Nelson Acosta pide ayuda?
Silvana Acosta expone el problema que dificulta el traslado del histórico seleccionador a Santiago, para brindarle los cuidados que necesita. Hace nueve años fue diagnosticado con el mal de Alzheimer.
5 MAYO 2026
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