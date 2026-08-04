Caja fiscal cierra en junio con US$3.700 millones y supera el promedio de los últimos tres años

Los recursos disponibles en la caja fiscal se situaron en junio en US$3.771 millones. De acuerdo al Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público que publica la Dirección de Presupuestos, se observa una recuperación importante de estos activos. De hecho, consituye un alza de 500% respeto al primer trimestre de este año, cuando había US$597 millones. En abril subió a US$3.138 millones y en mayo a US$4.151 millones.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, sostiene que “el nivel de otros activos del Tesoro público a fines de junio por US$3.771 millones se ubica sobre el promedio de los años recientes y además superando el registro de 2023, 2024 y 2025 al mismo mes, pero aun por debajo del promedio previo a la pandemia de Covid-19”.

Para el experto, “se observa un repunte de 9% en términos nominales de los ingresos totales entre el primer semestre de este año, respecto al mismo periodo del año previo. Mientras los desembolsos netos de amortizaciones registran cifras similares a lo observado en el mismo periodo del año anterior”.

En todo caso, plantea que “es necesario indicar que el resultado de otros activos del Tesoro responde no solo a los flujos de entrada como son los ingresos y los desembolsos de deuda, también depende de la desacumulación de activos financieros, sumado a la programación en la ejecución de pagos del gobierno central y otras operaciones por debajo de la línea”.

Por su parte, los recursos que hay en el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) ascienden a US$3.884 millones, manteniéndose prácticamente igual desde principios de año.

En términos trimestrales, se observa que el valor a precios de mercado del FEES registró un aumento de US$9,41 millones con relación a marzo de 2026. Dicha variación se explicó por intereses devengados de US$28,85 millones, una pérdida de capital de US$19,03 millones (debido principalmente a la depreciación que registraron, durante el trimestre, las monedas en las que invierte el fondo respecto del dólar) y costos de administración, custodia y otros conceptos por US$0,42 millones.

Respecto de la evolución mensual, en junio de 2026 el valor de mercado del FEES disminuyó en US$15,92 millones. Esta variación obedeció a intereses devengados por US$9,40 millones, una pérdida de capital de US$25,03 millones, explicada principalmente por la depreciación de las monedas en las que invierte el fondo respecto del dólar, y costos de administración, custodia y otros conceptos por US$0,30 millones.

Al 30 de junio el portafolio del FEES, desagregado por moneda, registró que US$2.685,00 millones se encontraban invertidos en dólares, US$735,37 millones en euros, US$348,22 millones en yenes, US$115,46 millones en yuanes y US$0,01 millones en otras monedas.

En cuanto al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), este llegó US$10.579 millones. En términos trimestrales, el valor de mercado del FRP registró un aumento de US$761,56 millones respecto de marzo de 2026. Esta variación se explicó por intereses devengados por US$68,96 millones, una ganancia de capital de US$694,26 millones, explicada principalmente por el desempeño positivo de los mercados bursátiles internacionales y el efecto favorable de la disminución de las tasas de interés observada durante el período, y costos de administración, custodia y otros conceptos por US$1,66 millones.