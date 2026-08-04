El abultado patrimonio que declaró el embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

A sus 59 años, Andrés Ergas Heymann, el embajador chileno en Estados Unidos, tiene un patrimonio considerable. Ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, la nueva autoridad debió cumplir un ritual legal al que también están obligados los embajadores. Su declaración de patrimonio e intereses suma más de 160 páginas.

En la declaración, fechada el 4 de junio de 2026, Ergas detalla una extensa red de sociedades en las que participa en Chile y el extranjero, además de los cargos que declara haber tenido en los últimos doce meses.

El más relevante era su posición como director del Banco de Chile, donde estuvo desde el 23 de marzo de 2017, según su declaración de intereses y patrimonio. Renunció en marzo, para asumir su actual cargo. También fue director de una sociedad filial: Banchile Administradora General de Fondos (AGF), desde junio de 2018.

Además reporta haber sido director de cuatro sociedades: la más antigua es su presencia en Ever Chile SpA. (2005); seguida por Bijou Chile SpA, 2011; Multicenter SpA., también desde 2011 y JDR Desarrollos SpA, desde 2025.

Ergas fue designado embajador en Estados Unidos del actual gobierno el 15 de abril, según anunció la Cancillería en un comunicado que destacaba su carrera “de más de 35 años en el sector privado, donde ha destacado como emprendedor, creando empleos y oportunidades. También ha desempeñado destacados roles de dirección en más de una decena de compañías de los sectores financiero, inmobiliario, automotriz, hotelero, turismo y vestimenta y accesorios, entre otros”, decía la descripción oficial del gobierno. Ergas fue hace años el controlador del banco HNS.

El 21 de mayo pasado, Andrés Ergas presentó sus cartas credenciales al Presidente Donald J. Trump.

El Banco de Chile desde Ever Chile

La declaración de patrimonio de Ergas reporta 1.888 millones de acciones del Banco de Chile, a las que asignó un valor corriente en plaza de $ 311.958 millones. La fecha de adquisición registrada es el 15 de diciembre de 2005.

Le memoria del Banco de Chile sitúa a la sociedad Ever Chile SpA, de Andrés Ergas, como dueña de un 1,869% del Banco de Chile, mientras otro 1,155% es controlado a través de Ever 1 BAE SpA, de su hermano Jorge. El mismo documento presenta al grupo Ergas, fundado por el padre de ambos, Jacob Ergas Ergas, de 91 años, como dueño del 3% de la propiedad. La familia fue controladora desde fines de los años 80 del Banco de A. Edwards, que se fusionó con el Chile hace más de dos décadas.

Andrés Ergas reporta en su declaración ser el accionista controlador de Ever Chile SpA, que adquirió en 2005, cuyo giro es participar en fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares: tiene un valor de $ 432.842 millones. Con el dólar al cierre de 2025, Ever Chile tenía un valor de US$ 477 millones.

Las sociedades en EE.UU.

Del análisis de su declaración patrimonial se deduce que la primera sociedad de su extensa malla de propiedad es Kini SpA, donde tiene el 100%. Fecha de adquisición: junio de 2010, hace 16 años. La sociedad tiene un valor de $ 283.765 millones.

Kini SpA, a su vez, es controladora de una de las sociedades matrices principales de Ergas: Inversiones Yanteles Limitada, la que tiene un valor casi equivalente, $ 282.112 millones. En los antecedentes adicionales presentados en su declaración, Ergas hizo presente que los valores libro de las sociedades informadas corresponden a los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.

Debajo de Yanteles Limitada, cuyo nombre es el mismo de un volcán de poco más de 2 mil metros de altura ubicado en La Araucanía, hay una serie de otras sociedades, como Kurti SpA., Yanteles Investments e Inversiones Interover SpA.

Pero Yanteles Limitada es la controladora de Ever Chile SpA., la controladora directa de su participación en el Banco de Chile.

Y es la matriz de una malla que termina en Estados Unidos: Yanteles Limitada tiene el 75% de Tajles SpA., la que es dueña del 100% de Multicenter SpA., la que reporta participación en seis sociedades constituidas en Estados Unidos.

En el orden en que Ergas las nombró al final de su declaración, esas sociedades son Capital Alamo Inc (con una participación indirecta de 19,32%); Capital Davenport 2 Inc. (100%); Capital Daytona Inc. (24,24%); Capital New Braunfels Inc. (34,48%); Capital Pompano Inc (14,64%) y Westover Hills Inc (100%).

Ergas no solo reporta negocios en Estados Unidos vía Yanteles Limitada. También declaró tener un 49% de la sociedad Air Gas Ventures SL, constituida en España, la que es dueña de FTL Condominium Investments LLC (con un valor de $ 1.214 millones) y FTL Marine Investments (con un valor de $ 1.065 millones, ambas en Estados Unidos.

Yanteles también controla Inversiones Inmobiliarias Inersa: a través de ella, Ergas es dueño de una sociedad en Panamá (Tanjor Corporation) y el 50% de una firma en Argentina, La Deheza S.A. Ergas hizo presente que en Argentina adquirió un terreno en Villa Meliquina, en Neuquén, en US$ 700 mil, el que está en trámite de inscripción.

Ergas es conocido también por su incursión en el negocio turístico: cuya estructura explicó en su declaración. Vía Inversiones Austral SpA es dueño, entre otras sociedades, de servicios Turísticos Nomads of the Seas Limitada y de sociedades ligadas al mismo giro: Aerocomercial Andes y Aerocomercial Patagonia, entre ellas.

Liquidez e inmuebles

El empresario reporta pasivos por $ 2.859 millones con el BCI, pero también una amplia liquidez en diversos instrumentos. En el Banco de Chile tiene saldos en cuentas corrientes por $ 248 millones y una libreta de ahorros por $ 367 millones.

En Banchile AGF tiene cuotas de fondos mutuos por $ 60 millones, cuotas de fondos de inversión por $ 299 millones, APV en cuotas de fondos mutuos por $ 53 millones y una cuenta pershing, en dólares, por $ 502 millones.

En su patrimonio figuran propiedades en Lo Barnechea, un inmueble en Vitacura con un avalúo fiscal de $ 2.754 millones, y propiedades en Las Cabras, región de O’Higgins.

Entre sus automóviles figuran un Mercedes Benz de 2025 avaluado en $ 92 millones y un BMW, también del año pasado, de $ 86 millones.