Gobierno ingresa a Contraloría modificación que simplifica 55 permisos mineros en 13 trámites para empujar la inversión

El gobierno anunció este lunes el envio a la Contraloría General de la República de una modificación al Reglamento de Seguridad Minera que busca simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 “técnicas habilitantes alternativas” (THA), las que operarán como declaraciones juradas.

Según informó el ministerio a través de un comunicado, la modificación busca adecuar el reglamento a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

El anuncio se realizó este lunes en Iquique donde el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó junto al subsecretario de Minería, Álvaro González, la primera cuenta pública ministerial desde que asumió la cartera.

Sobre el contenido de la medida, el biministro señaló que las modificaciones “constituyen un importante avance para la minería en reducción de burocracia para la obtención de permisos, mayor certeza y claridad regulatoria, junto con procedimientos más simples y eficientes para el desarrollo de nuevas inversiones, manteniendo plenamente los estándares de seguridad minera y protección ambiental”.

El biministro Mas informó sobre el lanzamiento del plan “Minería en Marcha”

Mas agregó que “más inversión y más proyectos en minería es sinónimo de más y mejores empleos, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para miles de compatriotas”.

La modificación al reglamento se enmarca en uno de los tres ejes del plan de gobierno para la minería 2026-2030 que Mas presentó durante la cuenta pública: generar mejores condiciones para invertir y entregar mayor certeza jurídica, modernizar la regulación para reducir tiempos de tramitación, y fortalecer la institucionalidad minera.

El biministro también informó que, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, se han propuesto modificaciones al Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para modernizar el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El proyecto se publicó el 31 de julio y la consulta pública abierta cierra el 11 de septiembre, previo a su ingreso a Contraloría para la toma de razón.

Balance de los primeros 120 días

Entre los avances de este período, Mas destacó la tramitación en el Congreso del primer proyecto de ley minero del gobierno, que busca simplificar el régimen de patentes mineras y que se encuentra en segundo trámite legislativo; la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina, y el ingreso al SEIA de 15 proyectos mineros por US$ 24 mil millones desde el 11 de marzo.

De acuerdo al biministro, esta cifra “constituye un récord desde que el SEIA tiene registro”.

Por su parte, el subsecretario González cerró la cuenta pública con las prioridades para el segundo semestre de 2026 y para 2027, entre ellas la aprobación en el Senado del proyecto de ley de simplificación de patentes mineras.

“Es una prioridad inmediata: impulsaremos su pronta aprobación en el Senado para que la pequeña y mediana minería cuente cuanto antes con un sistema de patentes más simple, que incentive la exploración y la producción”, afirmó.

El subsecretario llamó además a los actores de la industria a trabajar de forma colaborativa: “A las compañías les digo: inviertan con certidumbre y ambición; a los gremios: participen en soluciones; a las comunidades: acompáñennos en procesos transparentes donde el beneficio sea tangible; a la academia: únanse a nosotros en formación y ciencia aplicada”.