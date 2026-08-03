SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    El proceso se realizará en la plataforma online y deberá ser completado por el apoderado del menor.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular? Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este 4 de agosto comenzará el nuevo proceso del Sistema de Admisión Escolar, que permitirá solicitar cupos en los establecimientos educacionales para el año 2027.

    La gestión se habilitará el martes a las 9:00 horas dentro de la plataforma oficial sistemadeadmisionescolar.cl.

    Dicha etapa corresponde al periodo principal de postulación, que se extenderá hasta las 14:00 horas del jueves 27 de agosto.

    Los apoderados podrán revisar en la web la oferta de establecimientos y sus proyectos educativos, donde cabe recordar que la selección no considerará el orden de llegada, por lo que se sugiere consultar la información con calma.

    Otra recomendación es que se soliciten vacantes en, al menos, seis colegios de interés.

    También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el establecimiento actual.

    Fechas de la Admisión Escolar

    Revisa a continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027:

    • Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
    • Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
    • Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
    • Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
    • El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
    • Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
    Más sobre:EducaciónAdmisión EscolarAdmisión Escolar 2027Sistema de Admisión EscolarSistema de Admisión Escolar 2027SAESAE 2027PostulaciónPostularColegiosCómo postularMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    El abultado patrimonio del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

    La caída de la banda del taxista: sujeto drogaba a víctimas que salían de bares para robarles cuentas bancarias

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Lo más leído

    1.
    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    4.
    Temblor se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

    5.
    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    6.
    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles
    Chile

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

    La caída de la banda del taxista: sujeto drogaba a víctimas que salían de bares para robarles cuentas bancarias

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio
    Negocios

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    El abultado patrimonio del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    Concha y Toro mejora sus ganancias trimestrales, pese a baja en ventas

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo
    El Deportivo

    Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    Región del Biobío da inicio a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli
    Cultura y entretención

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    Christopher Nolan da profunda entrevista acerca de La Odisea: crítica “amateur”, expiación y una civilización decadente

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata
    Mundo

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable