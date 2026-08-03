Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?
El proceso se realizará en la plataforma online y deberá ser completado por el apoderado del menor.
Este 4 de agosto comenzará el nuevo proceso del Sistema de Admisión Escolar, que permitirá solicitar cupos en los establecimientos educacionales para el año 2027.
La gestión se habilitará el martes a las 9:00 horas dentro de la plataforma oficial sistemadeadmisionescolar.cl.
Dicha etapa corresponde al periodo principal de postulación, que se extenderá hasta las 14:00 horas del jueves 27 de agosto.
Los apoderados podrán revisar en la web la oferta de establecimientos y sus proyectos educativos, donde cabe recordar que la selección no considerará el orden de llegada, por lo que se sugiere consultar la información con calma.
Otra recomendación es que se soliciten vacantes en, al menos, seis colegios de interés.
También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el establecimiento actual.
Fechas de la Admisión Escolar
Revisa a continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027:
- Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
- Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
- Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
- Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
- El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
- Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
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