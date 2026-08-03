Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular? Foto referencial de archivo

Este 4 de agosto comenzará el nuevo proceso del Sistema de Admisión Escolar, que permitirá solicitar cupos en los establecimientos educacionales para el año 2027.

La gestión se habilitará el martes a las 9:00 horas dentro de la plataforma oficial sistemadeadmisionescolar.cl.

Dicha etapa corresponde al periodo principal de postulación, que se extenderá hasta las 14:00 horas del jueves 27 de agosto.

Los apoderados podrán revisar en la web la oferta de establecimientos y sus proyectos educativos, donde cabe recordar que la selección no considerará el orden de llegada, por lo que se sugiere consultar la información con calma.

Otra recomendación es que se soliciten vacantes en, al menos, seis colegios de interés.

También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el establecimiento actual.

Fechas de la Admisión Escolar

Revisa a continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027: