SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dos antes que Vozinha este año: las visas laborales que se entregaron en el primer semestre para ciudadanos de Cabo Verde

    De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones, en el primer semestre se entregaron dos visas laborales a ciudadanos de ese país, por lo que con la presencia del arquero mundialista en Chile, la cifra se elevará a tres.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Finalmente este domingo el arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, llegó a Chile para integrarse al plantel de Colo Colo.

    El portero de 40 años, que ganó fama internacional luego de la buena participación de Cabo Verde en el Mundial de Fútbol 2026, se realiza este lunes los exámenes médicos en la clínica Meds.

    De superarlos sin inconvenientes, este martes 4 tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz, a las 9.30 horas. Posteriormente, para las 12.30 del día, está programada su presentación en la sala de prensa del estadio Monumental.

    Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, fueron sus primeras palabras al llegar al país.

    Pero Vozinha no será el único caboverdiano que esté trabajando en el país. De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones, en el primer semestre se entregaron dos visas laborales a ciudadanos de ese país, por lo que con la presencia del mundialista en Chile la cifra se elevará a tres.

    A nivel global, en el primer semestre se entregaron 121.977 de estos permisos, un 11,1% más que el primer semestre del año pasado. De ese total, el 70% corresponde a visas para ciudadanos bolivianos, con 84.717.

    Mucho más atrás se ubica los venezolanos, que entre enero y junio obtuvieron 12.624 permisos para trabajar, y más abajo, personas provenientes de Colombia, con 6.635, y Perú, con 5.109 visas laborales.

    Más sobre:Visas LaboralesVozinhaEmpleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    El abultado patrimonio del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

    La caída de la banda del taxista: sujeto drogaba a víctimas que salían de bares para robarles cuentas bancarias

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Lo más leído

    1.
    Caso Sartor: Pedro Pablo Larraín renunció como manager de proyecto en EE.UU. un día antes de formalización

    Caso Sartor: Pedro Pablo Larraín renunció como manager de proyecto en EE.UU. un día antes de formalización

    2.
    Comunidades indígenas acuden a tribunales contra proyecto aprobado del Grupo Errázuriz para producir potasio

    Comunidades indígenas acuden a tribunales contra proyecto aprobado del Grupo Errázuriz para producir potasio

    3.
    ChileActores pierde arbitraje contra Anatel por modelo de tarifas que regirá durante próximos tres años y cuestiona a jueces

    ChileActores pierde arbitraje contra Anatel por modelo de tarifas que regirá durante próximos tres años y cuestiona a jueces

    4.
    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF

    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF

    5.
    Ministro Quiroz por exsubsecretario de Hacienda: “Me alegran mucho los resultados que obtuvo en sus otros test”

    Ministro Quiroz por exsubsecretario de Hacienda: “Me alegran mucho los resultados que obtuvo en sus otros test”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles
    Chile

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

    La caída de la banda del taxista: sujeto drogaba a víctimas que salían de bares para robarles cuentas bancarias

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones
    Negocios

    Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    El abultado patrimonio del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo
    El Deportivo

    Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    Región del Biobío da inicio a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli
    Cultura y entretención

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    Christopher Nolan da profunda entrevista acerca de La Odisea: crítica “amateur”, expiación y una civilización decadente

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata
    Mundo

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable