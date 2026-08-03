Dos antes que Vozinha este año: las visas laborales que se entregaron en el primer semestre para ciudadanos de Cabo Verde

Finalmente este domingo el arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, llegó a Chile para integrarse al plantel de Colo Colo.

El portero de 40 años, que ganó fama internacional luego de la buena participación de Cabo Verde en el Mundial de Fútbol 2026, se realiza este lunes los exámenes médicos en la clínica Meds.

De superarlos sin inconvenientes, este martes 4 tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz, a las 9.30 horas. Posteriormente, para las 12.30 del día, está programada su presentación en la sala de prensa del estadio Monumental.

Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, fueron sus primeras palabras al llegar al país.

Pero Vozinha no será el único caboverdiano que esté trabajando en el país. De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones, en el primer semestre se entregaron dos visas laborales a ciudadanos de ese país, por lo que con la presencia del mundialista en Chile la cifra se elevará a tres.

A nivel global, en el primer semestre se entregaron 121.977 de estos permisos, un 11,1% más que el primer semestre del año pasado. De ese total, el 70% corresponde a visas para ciudadanos bolivianos, con 84.717.

Mucho más atrás se ubica los venezolanos, que entre enero y junio obtuvieron 12.624 permisos para trabajar, y más abajo, personas provenientes de Colombia, con 6.635, y Perú, con 5.109 visas laborales.